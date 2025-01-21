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Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası için ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi. Ünlü isimler, yaralılara acil şifa dilerken, hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ünlü isimler de yangın faciası karşısında sessiz kalamayarak üzüntülerini dile getirdi.

ESRA EROL

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

PINAR DENİZ

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

NAZLI SABANCI

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

ZEYNEP BASTIK

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

HADİSE

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

HAZAL KAYA

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

MELİS İŞİTEN

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

ARZU SABANCI

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

GAMZE ERÇEL

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

DANLA BİLİC

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

URAZ KAYGILAROĞLU

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

EBRU POLAT

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

İLAYDA ALİŞAN

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

ÖZGE ULUSOY

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

CEYDA DÜVENCİ

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

BUSE BUÇE KAHRAMAN

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

TARKAN

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

EDA ECE

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

BENSU SORAL

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

BİRAN DAMLA YILMAZ

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

EBRU GÜNDEŞ

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Gündem
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

kesin çok üzülmüşlerdir. Sahtekarlar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBilir Kişi:

Allah ölenlere rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Yaralılara da acil şifalar eylesin... Şu durumda, şu bazı "ünlü" şahıslara bir şey demek isterim de... Şu durumda denmiyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Çook üzüldüm ölenlere Çok

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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