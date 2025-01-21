Kartalkaya'da yangın faciası: Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası için ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi. Ünlü isimler, yaralılara acil şifa dilerken, hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ünlü isimler de yangın faciası karşısında sessiz kalamayarak üzüntülerini dile getirdi.