Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GKRY'de maskeli 7 kişi Suriyeli gencin evine baskın düzenleyip 5 bin euro istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY'de Lakatamya'da maskeli 7 kişi, 24 yaşındaki Suriyeli gencin evine zorla girip 5 bin euro istedi. Genci darp edip bıçakla tehdit eden saldırganlar onu otomobil bagajında kaçırdı; serbest bırakırken 20 euro verildi, Fas kökenli bir şüpheli 8 gün tutukluluk emriyle tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) maskeli 7 kişinin, 24 yaşındaki Suriyeli bir gencin evine baskın düzenleyerek 5 bin euro talep ettiği, genci darp edip otomobilin bagajında kaçırdığı ve serbest bırakırken taksiye binmesi için 20 euro verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanırken diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) maskeli 7 kişi, 24 yaşındaki Suriyeli bir gencin evine baskın düzenledi. Rum basınında yer alan haberlere göre, olay 18 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Lakatamya bölgesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 7 kişi, 24 yaşındaki Suriyeli gencin yaşadığı eve zorla girerek kendisinden 5 bin euro istedi. Şüpheliler, para talebini karşılamayan genci darp ederek bıçakla tehdit etti.

Saldırganların evde bulunan 200 euro ile gencin eşine ait çantayı da çaldığı belirtildi. Şüpheliler daha sonra genci zorla evden çıkararak bir otomobilin bagajına koydu ve farklı bölgelere götürdü.

Kaçırılan gencin götürüldüğü yerlerde yeniden darp edildiği ve saldırı anlarının şüpheliler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği bildirildi. Bir süre sonra serbest bırakılan gence, saldırganlardan birinin taksiye binerek evine dönebilmesi için 20 euro verdiği öğrenildi.

Bir şüpheli tutuklandı

Olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fas kökenli bir şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 günlük tutukluluk emri verildi. Rum polisinin olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükçekmece'deki rezidans saldırısının şüphelisi, otomobilinde vurulmuş halde ölü bulundu! 3 kişi aranıyor

Kanlı saldırının şüphelisi, otomobilinde vurulmuş halde bulundu
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük

12 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Günahı çok büyük
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada

Hacıosmanoğlu'ndan bomba sözler: Adamlığına, delikanlılığına...
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı

"Para konuşmadım" demişti! Alacağı maaş bomba