Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa’da jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonunda, sınırdan ülkeye kaçak yollarla giren 61 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 61 düzensiz göçmen yakalandı.
SINIRDAN KAÇAK YOLLA GİRMİŞLER
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, sınırdan ülkeye kaçak yollarla giren 61 düzensiz göçmen yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı