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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor."

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: '(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor.'
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis'te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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