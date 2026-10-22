TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye süreci) Meclis'te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı