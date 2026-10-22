İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada

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A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella’ya teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, “Vincenzo Montella’nın hakkını yemeyelim. Çalıştığı sürede başarılar elde etti, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yabancı bir teknik direktör tercihinde de bulunabileceklerini belirten TFF Başkanı, Sergen Yalçın kararını ve yeni döneme ilişkin beklentilerini anlattı.

“6 VEYA 7. SIRAYA DA MI YAZILMAZDI?”

Teknik direktör arayışı sırasında basında hazırlanan aday listelerine baktığını söyleyen Hacıosmanoğlu, Yalçın’ın bu listelerde bulunmamasına dikkat çekti.

Hacıosmanoğlu, “Bütün basın teknik direktör adayları yaptı. Bütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu… Keramet herhalde burada… Haydi 1’e veya 2’ye yazmadınız… 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı?” diye konuştu.

“AYAĞIYLA BASKET ATAN BİR ADAM”

Sergen Yalçın’ın hem kişiliğine hem de futbol bilgisine güvendiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, “Delikanlılığına ve futbol zekasına güveniyorum. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam. Hem hocalık hem de ağabeylik yaparak başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

Yalçın’ın göreve yaklaşımını da aktaran TFF Başkanı, deneyimli teknik adamın kendisine, “Bu gurur bana yeter! Daha çok çalışacağım” dediğini söyledi.

“ÇOK ÇALIŞARAK KİM OLDUĞUNU GÖSTERMELİ”

Yalçın’ı, Süleyman Seba döneminde Beşiktaş’ta forma giydiği gençlik yıllarından beri tanıdığını belirten Hacıosmanoğlu, teknik direktöre yönelik yorumlara da değindi.

Hacıosmanoğlu, “Futbol zekası hakkında konuşabilecek biri yok. Hakkında konuşanlar var. Kendisi çok çalışarak kim olduğunu göstermeli” ifadelerini kullandı. Federasyon olarak görevlerinin, teknik heyetin saha dışında rahat çalışabileceği imkanları sağlamak olduğunu dile getirdi.

SERGEN YALÇIN’A DÖNÜP SORDU

Konuşmasının sonunda, “Kardeşim doğru söyledim değil mi?” diyerek Sergen Yalçın’a dönen Hacıosmanoğlu’na deneyimli çalıştırıcı, “Herkese ihtiyacımız var. Sorumluluğumuzun farkındayız” karşılığını verdi.

“ELEŞTİRİYE ALIŞIĞIZ, ANTRENMANLIYIZ”

Kendisine yöneltilebilecek eleştirilere ilişkin de konuşan Yalçın, “Eleştiri olacak, buna alışığız. Kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, ne olacağını göreceğiz” dedi.

Plan ve hedeflerinin zamanla görüleceğini belirten Milli Takım’ın yeni teknik direktörü, “Eleştiriye alışığız, antrenmanlıyız. Çok sorun olmaz o kısım” ifadelerini kullandı.

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