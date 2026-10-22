Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak karara çevrilirken, 2027 yılı bütçesinde ayrılan kaynak ve Orta Vadeli Program ( Ovp ) enflasyon hedefleri yeni zam oranlarına dair önemli ipuçları sundu. 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği yüzde 33,7 artışla 1 trilyon 460 milyar liraya yükselirken, masadaki 3 farklı senaryoya göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL ile 37 bin 537 TL arasında şekillenmesi öngörülüyor.

BÜTÇEDEKİ YÜZDE 33,7'LİK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın, bir önceki yılın 1 trilyon 92 milyar liralık tutarına kıyasla yüzde 33,7 oranında yükseltilmesi beklentileri artırdı. Bütçedeki artış oranı doğrudan zam oranı olarak uygulanmasa da geçmiş yıllardaki veriler doğrultusunda komisyon masası için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

İŞTE MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU VE YENİ MAAŞLAR

Hesaplamalara göre 2027 asgari ücreti için öne çıkan rakamlar şöyle sıralandı:

1. Senaryo (OVP Enflasyon Tahmini - %28,4 Zam): Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin esas alınması halinde brüt asgari ücret 42 bin 410 TL'ye, net asgari ücret ise 36 bin 49 TL'ye yükselecek.

2. Senaryo (%30 Zam): Asgari ücrete net yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda brüt ücret 42 bin 939 TL'ye, net maaş ise yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine ulaşacak.

3. Senaryo (Bütçe Artış Oranı - %33,7 Zam): Bütçede vergi desteği için ayrılan yüzde 33,7'lik artışın doğrudan maaşlara yansıtılması halinde brüt ücret 44 bin 161 TL'ye, net asgari ücret ise 37 bin 537 TL'ye çıkacak.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜTÇE VE ZAM ORANLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Bütçedeki kaynak artışları ile gerçekleşen zam oranları birebir aynı olmasa da paralellik gösteriyor. 2025 bütçesinde vergi desteği kaynağı yüzde 25 artırılmış, yapılan asgari ücret zammı ise yüzde 30 olmuştu. 2026 bütçesinde kaynaktaki yüzde 28,02'lik artışa karşılık asgari ücrete yüzde 27 oranında zam uygulanmıştı. 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik kaynak artışı, yeni zam oranının yüzde 30 ve üzerinde gerçekleşebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com