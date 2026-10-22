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Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor

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Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
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A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Berke Özer’in yeniden ay-yıldızlı formayı giymek istediğini açıkladı. Milli kaleciyle görüştüğünü belirten Yalçın, “Milli Takım’a gelmek için can atıyor. Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil” dedi.

  • Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için TFF ile dört yıllık sözleşme imzaladı.
  • Yalçın, Berke Özer'in Milli Takım'a dönmek istediğini ve kendisini yeniden kadroya kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
  • Yalçın, kadro tercihlerinde adaleti ön planda tutacaklarını ve Milli Takım kapısının tüm oyunculara açık olduğunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’nın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın, imza töreninde Berke Özer’in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. TFF ile dört yıllık sözleşmeye imza atan deneyimli çalıştırıcı, milli kaleciyle konuştuğunu belirterek yeniden Milli Takım’a kazandırılması konusunda olumlu mesaj verdi.

“MİLLİ TAKIM’A GELMEK İÇİN CAN ATIYOR”

Berke Özer konusunda kendilerinden önce yaşanan bir sorun bulunduğunu ifade eden Yalçın, oyuncuların zaman zaman hata yapabileceğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, “Berke ile konuştuk ve Milli Takım’a gelmek için can atıyor. Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Onları tekrar buraya kazandırmak görevimiz. Sorumluluğumuz daha doğrusu” ifadelerini kullandı.

“KAPIMIZ TÜM OYUNCULARA AÇIK”

Kadro tercihlerinde adaleti ön planda tutacaklarını vurgulayan Yalçın, Milli Takım kapısının bütün oyunculara açık olduğunu belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, “Milli Takım tercihleri yapacağız, bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız” dedi.

Milli Takım’ın kulüp aidiyetlerinin üzerinde olduğunu da dile getiren Yalçın, oyuncularla ve kamuoyuyla birlikte hareket ederek başarıya ulaşmak istediklerini söyledi.

BAZI OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜ

Göreve gelişinin ardından bazı futbolcularla fikir alışverişinde bulunduğunu açıklayan Yalçın, Uluslar Ligi’ndeki duruma ilişkin planlamaya başlayacaklarını belirtti. Ancak imza gününde oyuncu tercihleri ve oyun düzeni hakkında ayrıntıya girmeyeceğini ifade etti.

“MİLLİ TAKIM ARZUSU GERİ DÖNECEK”

Yeni dönemde birlik duygusunu güçlendirmek istediklerini söyleyen Yalçın, “Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım’ın peşinde koşacak” diye konuştu.

Eleştirilere de hazır olduklarını belirten deneyimli teknik adam, “Kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber Yorumları9bw2dvtshv:

berke Türk değil ki onu milli takıma alacan nasıl seviniyordu Galatasaray maçında görmedin mi

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıSavaş Özcan:

Kaleyi bulan 4 topta 4 gol yiyen kaleci yav

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Haber YorumlarıErkan Ulusoy:

Forvet bul forvetttttttttttttt

Yorum Beğen1
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Haber Yorumlarınazmi topuz:

osimen gol attı sevinmedi nedeni eski takımı oldugu için Berke efendi sevinmek dursun koluyla hareket çekiyor onun ne işi var milli takımda

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Haber Yorumlarıo23608734:

berkeyi gördük akşam maşallahı vardı panter gibiydi çok büyük kaleci kurtarır bizim milli takimi mk

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