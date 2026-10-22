ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

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ABD yönetimi, Suudi Arabistan’daki zorunlu görevde olmayan hükümet çalışanlarının ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını istedi. Karar, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde alındı.

TALİMAT YALNIZCA SUUDİ ARABİSTAN’I KAPSIYOR

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, çarşamba günü sosyal medya platformu X’te bir açıklama yaptı. Pigott, ayrılma talimatının yalnızca Suudi Arabistan için geçerli olduğunu ve bölgedeki diğer ülkeleri kapsamadığını belirtti.

“SİVİL CAN KAYIPLARINA NEDEN OLDU” İDDİASI

Pigott, kararın Husilerin Suudi Arabistan’a saldırılarını yoğunlaştırması üzerine alındığını söyledi. Sözcü, Husilerin sivil havalimanlarını ve diğer kritik altyapıları hedef aldığını ileri sürdü. Pigott’a göre saldırılar sivil can kayıplarına ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN YENİ SALDIRI UYARISI

Basında yer alan haberlere göre ABD’nin Riyad Büyükelçiliği çarşamba günü bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda yeni saldırılar olabileceği belirtildi.

SEVİYE SEYAHAT UYARISI SÜRÜYOR

ABD, Suudi Arabistan için 3. seviye seyahat uyarısı uyguluyor. Bu seviye, Amerikalıların insansız hava aracı ve füze saldırıları, silahlı çatışma ve terörizm gibi riskler nedeniyle seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği anlamına geliyor.

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Kaynak: Xinhua