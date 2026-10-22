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Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

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Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı
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Arda Güler, Real Madrid’in Leipzig’i 4-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandırırken kız arkadaşı Duru Nayman da tribündeydi. Milli futbolcuyu destekleyen Nayman, karşılaşmayı takip ederken alkışlarıyla görüntülendi.

  • Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında sahasında Leipzig'i 4-1 yenerek üçte üç yaptı ve puanını dokuza yükseltti.
  • Arda Güler, 52. dakikada takımının ikinci golünü attı; Real Madrid'in diğer golleri 44. dakikada Bernardo Silva, 81. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande'den geldi.
  • Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı son üç resmi maçta iki gol ve iki asistlik performansa ulaştı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Leipzig’i 4-1 yenerek üçte üç yaptı. İspanyol ekibinin ikinci golünü atan Arda Güler, galibiyete katkı sağlarken kız arkadaşı Duru Nayman da mücadeleyi tribünden izledi.

DURU NAYMAN TRİBÜNDEN DESTEK VERDİ

Arda Güler’in kız arkadaşı Duru Nayman, Real Madrid-Leipzig karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. Beyaz üstü ve desenli pantolonuyla maçı takip eden Nayman’ın alkışladığı anlar kameralara yansıdı.

ARDA GÜLER GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid, 44. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle öne geçti. İkinci yarıda sahneye çıkan Arda Güler, 52. dakikada farkı ikiye yükseltti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini 81. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. Leipzig’in tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis’ten geldi.

SON ÜÇ MAÇTA DÖRT GOLE KATKI

Arda Güler, Leipzig karşısında attığı golle son dönemdeki skor katkısını sürdürdü. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı son üç resmi maçta iki gol ve iki asistlik performansa ulaştı. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü galibiyetiyle puanını dokuza yükseltti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

Ardamıza yakışıyor bu kız. Arda hem terbiyeli, inançlı bir çocuk hem de futbolun kralı. sevilla maçında da dün de golünü attı. her iki maçta da 80. dakikaya yakın oyundan çıkarken yine barnebau tribünleri ayakta alkışladı Ardamızı. gurur duyuyoruz

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Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

gözünü sevdiğim elinde birkaçbin liralık kamerayla napıyon zaten sevgilini dünya çekiyor. intirnete gir bak en pahalı makinelerle çekildmiş sayısız resim var zten.

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