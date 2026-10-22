Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Leipzig’i 4-1 yenerek üçte üç yaptı. İspanyol ekibinin ikinci golünü atan Arda Güler, galibiyete katkı sağlarken kız arkadaşı Duru Nayman da mücadeleyi tribünden izledi.

DURU NAYMAN TRİBÜNDEN DESTEK VERDİ

Arda Güler’in kız arkadaşı Duru Nayman, Real Madrid-Leipzig karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. Beyaz üstü ve desenli pantolonuyla maçı takip eden Nayman’ın alkışladığı anlar kameralara yansıdı.

ARDA GÜLER GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid, 44. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle öne geçti. İkinci yarıda sahneye çıkan Arda Güler, 52. dakikada farkı ikiye yükseltti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini 81. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. Leipzig’in tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis’ten geldi.

SON ÜÇ MAÇTA DÖRT GOLE KATKI

Arda Güler, Leipzig karşısında attığı golle son dönemdeki skor katkısını sürdürdü. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı son üç resmi maçta iki gol ve iki asistlik performansa ulaştı. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü galibiyetiyle puanını dokuza yükseltti.