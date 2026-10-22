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Zonguldak'ta çöken binanın görüntüleri çıktı, 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan öldü

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Zonguldak'ta çöken binanın görüntüleri çıktı, 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan öldü
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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54'te çöken 3 katlı binada 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetti. Binanın önceki görüntüleri, 17 Ekim'de kullanılmayan 2 katlı bir binadaki kısmi göçük sırasında kaydedilen görüntülerde yer aldı.

Zonguldak'ta 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından, yapının yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. 17 Ekim'de başka bir binada meydana gelen kısmi göçük sırasında kaydedilen görüntülerde, dün çöken 3 katlı binanın da yer aldığı görüldü.

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında çöken 3 katlı betonarme binanın önceki görüntülerine ulaşıldı. Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 17 Ekim'de kullanılmayan 2 katlı bir binada meydana gelen kısmi göçüğün ardından çekilen görüntülerde, dün yıkılan bina da kameralara yansıdı.

17 Ekim'deki görüntülerde yer aldı

17 Ekim'de yaşanan kısmi göçük nedeniyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Olayın ardından kaydedilen görüntülerde, 21 Ekim'de çöken binanın sol tarafta yer aldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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