Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıtı tükenen jeneratörler için acil çağrı yaptı

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İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde hastanelerde hayati öneme sahip olan jeneratörlerin yakıtlarının tükenmesi nedeniyle durma ve kalıcı olarak bozulma noktasına geldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerdeki hayati ünitelere elektrik sağlayan jeneratörlerin durma ve bozulma tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Yakıtın tamamen tükenmesi nedeniyle jeneratörlerin aniden ve zorunlu olarak durdurulabileceği ve bu durumun motorların yanmasına veya arızalanmasına yol açtığının??????? altı çizildi.

Mühendislerin karmaşık teknik koşullar altında çalışarak jeneratörlerin takibini yaptığı ve hayati öneme sahip ünitelere elektrik sağlanması için jeneratörleri çalışır halde tutmak adına çaba gösterdiği kaydedildi.

Sürekli yakıt sıkıntısı ve yakıt azlığıyla çalıştırılması nedeniyle jeneratörlerin mekanik anlamda "son kritik noktaya geldiği" ifade edildi.

Yakıt eksikliği nedeniyle jeneratörlerin yanması durumunda hasarın kalıcı olduğu ve makinelerin bir daha çalıştırılamadığı hatırlatıldı.

İlgili tüm kuruluşlara seslenilen açıklamada, artık tek sorunun yakıt eksikliğiyle sınırlı olmadığı ve kalan jeneratörlerin arızalanmasının önüne geçilmesi için acil müdahale çağrısı yinelendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıtın tükendiğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği, okul ve hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA