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Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

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Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver Haber Videosunu İzle
Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver
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Babasının çocukları arasında yaptığı mal paylaşımından memnun kalmayan genç kız, kendisine daha fazla pay verilmesini istedi. "Baba, hepimiz diye bir şey yok!" diyerek kardeşleriyle eşit paylaşımı kabul etmeyen genç kız, "Ben çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver!" sözleriyle dikkat çekti.

Çocukları arasında mal paylaşımı yapan bir baba, kızının beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Kendisine ayrılan payı yeterli bulmayan genç kız, daha fazla mal istediğini belirterek çalışmak istemediğini açıkça söyledi.

"BABA, HEPİMİZ DİYE BİR ŞEY YOK!"

Babasının çocukları arasında yaptığı mal paylaşımından memnun kalmayan genç kız, kardeşleriyle eşit şekilde değerlendirilmesine karşı çıktı.

Babasına itiraz eden genç kız, "Baba, hepimiz diye bir şey yok!" sözleriyle kendisine daha fazla pay ayrılmasını istedi.

"BEN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, BANA DAHA ÇOK VER!"

Genç kızın asıl dikkat çeken çıkışı ise çalışma hayatına ilişkin sözleri oldu. Babasından daha fazla mal talep eden genç kız, "Ben çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver!" ifadelerini kullandı.

Aile içindeki mal paylaşımı sırasında yaşanan bu konuşma, miras ve kardeşler arasındaki paylaşım konularını yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com
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