31 Mart 2024’te oluşan 'kırmızı ağırlıklı' harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti

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Türkiye'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenin tercihleriyle oluşan "kırmızı" ağırlıklı siyasi haritası, iki buçuk yılın ardından yeni bir görünüme büründü. Türkiye siyasi tarihinde hiçbir yerel seçimde görülmemiş şekilde haritanın değişmesinin nedenleri arasında, yargısal müdahaleler, tutuklamalar, görevden almalar, atanan kayyumlar ve muhalefet partilerinin liderleri tarafından şantajla yapıldığı iddia edilen transferler var.

Büyükşehir belediyeleri ile illerin merkez belediyeleri incelendiğinde 81 ilin 37'sinde belediyeyi yöneten partilerin aradan geçen sürede çeşitli gerekçelerle değiştiği görüldü.

Seçmenden 31 Mart'ta 24 ili yönetmek üzere yetki alan AK Parti, şu an 29 ili yönetirken, seçmenden 35 ili yönetmek üzere görev alan CHP, halen altı ili yönetiyor. CHP'den ayrılarak kurulan YENİ Parti ise 21 ili yönetiyor. Beş il bağımsız başkanlarca yönetilirken, altı ilde ise kayyum görevde bulunuyor. 10 ili yönetmek için seçmenden yetki alan DEM Parti ise halen dört ili yönetiyor.

Seçmenden 35 büyükşehir ve il belediyesini yönetmekle yetkilendirilen CHP'de mutlak butlan kararının ardından 91 milletvekili ve çok sayıda belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti. Halen, 21 büyükşehir belediyesi ve il belediyesi YENİ Partili başkanlar tarafından yönetiliyor.

YENİ Partili belediye başkanları tarafından yönetilen belediyeler şöyle:

1-Turgay Sevindi - Amasya Belediye Başkanı

2-Faruk Demir - Ardahan Belediye Başkanı

3-Bilgehan Erdem - Artvin Belediye Başkanı

4-Melek Mızrak Subaşı - Bilecik Belediye Başkanı

5-Ali Orkun Ercengiz - Burdur Belediye Başkanı

6-Muharrem Erkek - Çanakkale Belediye Başkanı

7-Bülent Nuri Çavuşoğlu - Denizli Belediye Başkanı

8-Filiz Gencan Akın - Edirne Belediye Başkanı

9-Ayşe Ünlüce - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

10-Fuat Köse - Giresun Belediye Başkanı

11-Hasan Baltacı - Kastamonu Belediye Başkanı

12-Ahmet Önal - Kırıkkale Belediye Başkanı

13-Selahattin Ekicioğlu - Kırşehir Belediye Başkanı

14-Eyüp Kahveci - Kütahya Belediye Başkanı

15-Besim Dutlulu - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

16-Metin Gürbüz - Sinop Belediye Başkanı

17-Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

18-Mehmet Gürel - Yalova Belediye Başkanı

19-Tahsin Erdem - Zonguldak Belediye Başkanı

Mehmet Tuna Özcan - Bolu Belediye Başkanvekili, Nuri Aslan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalan ve CHP'li başkanlarca yönetilmeye devam eden belediyeler şöyle:

1-Abdurrahman Tutdere - Adıyaman Belediye Başkanı

2-Ahmet Akın - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Güngör Geçer - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Büşra Özdemir - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Hatice Terekeci Özkan - Uşak Belediye Başkan Vekili, Gülşah Yıldırım Genç - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 24 olan il sayısını Afyonkarahisar, Aydın, Nevşehir, Bursa ve İzmir'in AK Parti'ye geçmesiyle 29'a çıkardı. AK Partili başkanlar tarafından yönetilen il belediyeleri şöyle:

1-Burcu Köksal - Afyonkarahisar Belediye Başkanı

2-Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 3-Evren Dinçer - Aksaray Belediye Başkanı

4-Mete Memiş - Bayburt Belediye Başkanı

5-Erdal Arıkan - Bingöl Belediye Başkanı

6-Nesrullah Tanğlay - Bitlis Belediye Başkanı

7-Şahin Biba - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 8-Halil İbrahim Aşgın - Çorum Belediye Başkanı

9-Faruk Özlü - Düzce Belediye Başkanı

10-Şahin Şerifoğulları - Elazığ Belediye Başkanı

11-Mehmet Sekmen - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

12-Fatma Şahin - Gaziantep Belediye Başkanı

13-Mehmet Öntürk - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

14-Şükrü Başdeğğirmen - Isparta Belediye Başkanı

15-Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

16-Fırat Görgel - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

17-Özkan Çetinkaya - Karabük Belediye Başkanı

18-Memduh Büyükkılıç - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

19-Tahir Büyükakın - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

20-Uğur İbrahim Altay - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

21-Samir Er - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

22-Rasim Arı - Nevşehir Belediye Başkanı

23-Emrah Özdemir - Niğde Belediye Başkanı

24-Mehmet Yarka - Şırnak Belediye Başkanı

25-Mehmet Hilmi Güler - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

26-Rahmi Metin - Rize Belediye Başkanı

27-Yusuf Alemdar - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

28-Halit Doğan - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

29-Ahmet Metin Genç - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

Beş ilde ise belediyeleri bağımsız başkanlar yönetiyor. Bunlar şöyle:

1-Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

2-Hakan Bilecen - Kilis Belediye Başkanı

3-Ahmet Aras - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

4-Mehmet Kasım Gülpınar - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

5-Muhammet Rıza Yalçınkaya - Bartın Belediye Başkanı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından altı il belediyesine kayyum atandı. kayyum tarafından yönetilen belediyeler şöyle:

1-Ekrem Canalp - Batman Belediye Başkan Vekili

2-İbrahim Taşyapan - Hakkari Belediye Başkan Vekili

3-Tuncay Akkoyun - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

4-Kemal Kızılkaya - Siirt Belediye Başkan Vekili

5-Şefik Aygöl - Tunceli Belediye Başkan Vekili

6-Ozan Balcı - Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

31 Mart yerel seçimlerinde 10 il belediyesini yönetmekle görevlendirilen DEM Parti, halen dört il belediyesini yönetiyor. Bu belediyeler şöyle:

1-Hazal Aras - Ağrı Belediye Başkanı

2-Ayşe Serra Bucak Küçük - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

3-Mehmet Nuri Güneş - Iğdır Belediye Başkanı

4-Sırrı Söylemez - Muş Belediyesi Başkanı

2024 yerel seçimlerinden bu yana MHP'li belediye sayısı değişmedi. MHP tarafından yönetilen belediyeler şöyle:

1-İsmail Hakkı Esen- Çankırı Belediye Başkanı

2-Vedat Soner Başer - Gümüşhane Belediye Başkanı

3-Bekir Aksun - Erzincan Belediye Başkanı

4-Savaş Kalaycı - Karaman Belediye Başkanı

5-Ötüken Senger - Kars Belediye Başkanı

6-Derya Bulut - Kırklareli Belediye Başkanı

7-İbrahim Çenet - Osmaniye Belediye Başkanı

8-Mehmet Kemal Yazıcıoğlu - Tokat Belediye Başkanı

Büyük Birlik Partisi'nden seçilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan görevlerine devam ederken, parti de değiştirmediler.

İlçe ve belde belediyelerinde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra özellikle AK Parti'ye yoğun katılımlar yaşandı. İl belediyeleri ve başkan vekili seçimleri de dikkate alındığında yerel seçimlerden bugüne kadar AK Parti'ye geçen belediye sayısı toplam 112 oldu. Bunlar şöyle:

1-Burcu Köksal - Afyonkarahisar Belediye Başkanı

2-Veysel Topçu - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı

3-Levent Koç - Ankara Haymana Belediye Başkanı

4-Mesut Özarslan - Ankara Keçiören Belediye Başkanı

5-Selim Çırpanoğlu - Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı

6-Yakup Odabaşı - Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı

7-Halil Öztürk - Antalya Elmalı Belediye Başkanı

8-İsa Yıldırım - Antalya Aksu Belediye Başkanı

9-Kadir Kumbul - Antalya Serik Belediye Başkanı

10-Gökhan Budak - Ardahan Göle Belediye Başkanı

11-Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 12-Mustafa İberya Arıkan - Aydın Söke Belediye Başkanı

13-Malik Ercan - Aydın Yenipazar Belediye Başkanı

14-Osman Yıldırımkaya - Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı

15-Aydın Dinçer - Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı

16-Hamit Tutuş - Batman Hasankeyf Belediye Başkanı

17- Saim Zileli - Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı

18-Şenol Öncül - Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı 19-Mehmet Özcan - Edirne Keşan Belediye Başkanı

20-Görbil Özcan - Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı

21-Umut Yılmaz - Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı

22-Mustafa Güzel - Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı

23-Orhan Çerkez - İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı

24-Eren Ali Bingöl - İstanbul Tuzla Beledieye Başkanı 25-Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

26-Onur Emrah Yıldız - İzmir Çiğli Belediye Başkanı

27-Saniye Bora Fıçı - İzmir Foça Belediye Başkanı

28-Mustafa Dursun - Kayseri Akkışla Belediye Başkanı

29-Şeref Güleser - Kayseri Felahiye Belediye Başkanı

30-Hasan Ustaoğlu - Konya Seydişehir Belediye Başkanı

31-Engin Uysal - Kütahya Domaniç Belediye Başkanı 32-Muammer Çelikbaş - Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı

33-Hasan Turgut - Şırnak Karalar Belde Belediye Başkanı

34-Mehmet Salih İnan - Şırdak İdil Belde Belediye Başkanı

35-Tuncer Başoğlu - Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı

36-Vahap Akay - Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı 37-Yasemin Fazlaca - Yalova Altınova Belediye Başkanı

Özlem Vural Gürzel - İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili, Sacit Terzi - İstanbul Şile Belediye Başkan Vekili

1-Cömert Özen - Adana Feke Belediye Başkanı

2-Selahattin Aysu - Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediye Başkanı

3-İlhamı Zeyrek - Ağrı Eleşkirt Yücekapı Belde Belediye Başkanı

4-İsmet Aslan - Ağrı Hamur Belediye Başkanı

5-İmadeddin Ekmiş - Batman Merkez Balpınar Belde Belediye Başkanı

6-Alpaslan Karabulut - Batman Beşiri Belediye Başkanı

7-Eşref Varol - Bingöl Ilıcalar Belde Belediye Başkanı

8-Hayrettin Çiçek - Bingöl Sancak Belde Belediye Başkanı

9-İbrahim Ergün - Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belde Belediye Başkanı

10-Ayhan Çavuş - Çankırı Orta Yaylakent Belde Belediye Başkanı

11-Muhammet Septioğlu - Elazığ Palu Belediye Başkanı

12-Bayram Öztürk - Elazığ Palu Beyhan Belde Belediye Başkanı

13-Ebubekir Irmak - Elazığ Sivrice Belediye Başkanı

14-Ali Açmaz - Elazığ Arıcak Bükardi Belde Belediye Başkanı

15-Adem Güneş - Erzincan Tercan Kargın Belde Belediye Başkanı

16-Emrullah Akpunar- Erzurum Aziziye Beleidye Başkanı

17-Nevzat Karasu- Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı

18-Soner Erkan - Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı

19-Mehmet Akpınar - Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı

20-Mehmet Aydın - Konya Çumra Belediye Başkanı

21-Mesut Ercan - Konya Emirgazi Belediye Başkanı

22-Mehmet Ali Yılmaz - Konya Yalıhüyük Belediye Başkanı

23-Ali Öztoklu - Konya Doğanhisar Belediye Başkanı

24-Fatih Orhan - Konya Altınekin Belediye Başkanı

25-Necati Koç - Konya Sarayönü Belediye Başkanı

26-Ali Kemal Derin - Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı

27-Murat Daban- Manisa Selendi Belediye Başkanı

28-Fehim Kaya- Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı

29-Selahattin Yalçın - Muş Yaygın Belediye Başkanı

30-Mehmet Sıddık Salur- Muş Merkez Karaağaç Belde Belediye Başkanı

31-Ömer Faruk Yenilmez - Muş Merkez Yeşilova Belde Belediye Başkanı

32-Mesut Karayiğit - Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı

33-Adnan Topal - Samsun Ladik Belediye Başkanı

34-Refahattin Şencan - Samsun Ayvacık Belediye Başkanı

35-Sezai Çelikten - Sivas Gemerek Belediye Başkanı

36-Ali Aydemir - Sivas Yıldız Belde Belediye Başkanı

37-Alihan Babat - Şırnak Uludere Şenoba Belde Belediye Başkanı

38-Ali Pelit - Tokat Çat Belde Belediye Başkanı

39-Hamza Bilgin - Trabzon Arsin Belediye Başkanı

40-Davut Karadavut - Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı

41-Abdullah Büyükkaradoğan - Yozgat Sorgun Araplı Belde Belediye Başkanı

1-Mahmut Dal- Adana Saimbeyli Belediye Başkanı

2-Zeynep Çelik - Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanı

3-Muammer Yanık - Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı

4-Sadık Sefer - Konya Hüyük Belediye Başkanı

5-Fuat Koçal - Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkanı

6-Zafer Arpacı - Uşak Banaz Belediye Başkanı

1-İsmail Akpınar- Aksaray Yeşiltepe Belde Belediye Başkanı 2-Sedat Uçar - Bingöl Yedisu Belediye Başkanı 3-Fatih Karabatı - Bursa Karacabey Belediye Başkanı 4-Ercan Özel - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı

5-Hayrettin Özdemir - Erzurum Horasan Belediye Başkanı

6-Mustafa Kodal - Isparta Yalvaç Belediye Başkanı 7-Ali Üzlük - Konya Ahırlı Belediye Başkanı

8-Cumali Öztürk - Kütahya Gediz Yenikent Belde Belediye Başkanı 9-Rasim Arı - Nevşehir Belediye Başkanı

10-Şerafettin Aydoğdu - Samsun Yakakent Belediye Başkanı 11-Bora Karakullukçu - Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı

1-Batman İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut 2-Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

3-Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır

1-Haydar Sert - Adıyaman Besni Suvarlı Belde Belediye Başkanı

2-Abit Özdemir - Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı

3-Maşuk Ataş - Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı

1-Abdülbaki Kara - Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı

2-Mustafa Duran - Kırşehir Çiçekdağ Köseli Belde Belediye Başkanı

1-Ramazan Aydın - Elazığ Karakoçan Sarıcan Belde Belediye Başkanı

1-Mustafa Yıldırımcı - Ardahan Göle Köprülü Belde Belediye Başkanı

1-İstanbul Üsküdar Belediyesi

2-İstanbul Bayrampaşa Belediyesi

3-İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi

4-İstanbul Adalar Belediyesi

5-İstanbul Ataşehir Belediyesi

1-Ahmet Özer- İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı

2-Resul Emrah Şahan - İstanbul Şişli Belediye Başkanı

3-Mustafa Sarıgül - Tunceli Ovacık Belediye Başkanı

4-Mehmet Alkan - Kars Kağızman Belediye Başkanı

5-Hoşyar Sarıyıldız - Mersin Akdeniz Belediye Başkanı

6-Mehmet Karayılan - Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı

7-Ayvaz Hazır- Van Bahçesaray Belediye Başkanı

Kaynak: ANKA