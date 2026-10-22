'Başörtülü hakimi reddediyorum' diyen avukat için karar

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Ankara'da duruşma sırasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddihakim talebinde bulunan avukat Alperen Demirdiş hakkında açılan davada karar açıklandı. İki ayrı suçtan 3 yıla kadar hapsi istenen avukat Demirdiş, suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle beraat etti.

SAVCILIK HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; avukat Alperen Demirdiş'in 14 Mayıs 2024'te Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir uyuşturucu davasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını laiklik ilkesine aykırı bulduğu belirtilmişti. Başörtüsü kullanımının kanunda yer alan reddihakim sebepleri arasında sayılmadığı vurgulanan iddianamede, Demirdiş'in "Görevi kötüye kullanma" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Duruşma savcısı da mütalaasında cezalandırma istemini yinelemişti.

MAHKEME SUÇ UNSURU BULMADI

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin talebinin savunma hakkı ve görevi kapsamında kaldığını ifade ederek beraat talebinde bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, yöneltilen suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek Alperen Demirdiş'in her iki suçtan da oy birliğiyle beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Alperen Demirdiş, 14 Mayıs 2024'te Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu ticareti davasında, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddihakim talebinde bulunmuştu. Demirdiş'in talebinin ardından hakkında soruşturma başlatılmış, hazırlanan iddianamede iki ayrı suçtan cezalandırılması istenmişti. Demirdiş'in yargılandığı davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasında da hapis cezası talebini sürdürmüştü. Ancak mahkeme, suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar vererek beraat hükmü kurdu.

Kaynak: Haberler.com