Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Aydın’da internet üzerinden para karşılığında çocuk müstehcenliği içerikleri satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİBER SUÇLAR DÜĞMEYE BASTI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerini sattığı ve bu verileri para karşılığında satın aldığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 kişiden İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı