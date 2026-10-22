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Özlem Koldaş’tan Ayşecan Olgun’a taziye tepkisi: Küçük kardeşi Elif’i çağırmadı

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Özlem Koldaş’tan Ayşecan Olgun’a taziye tepkisi: Küçük kardeşi Elif’i çağırmadı
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Soner Olgun’un büyük kızı Ayşecan Olgun’un, babası için kendilerinden habersiz taziye düzenlediğini ve üvey kardeşi Elif’i davet etmediğini söyleyen eski eş Özlem Koldaş, “Kırgınlığım kendim için değil, kızım için” diyerek tepki gösterdi. Koldaş, kendisinin de taziyeye çağrılmadığını ancak buna kırılmayacağını belirtti.

Özlem Koldaş, Soner Olgun’un önceki evliliğinden olan kızı Ayşecan Olgun’un ayrı bir taziye düzenlediğini ve kendilerini davet etmediğini söyledi. Koldaş, “Beni davet etmeyebilirdi. Buna kırılmazdım. Ama onun bir kız kardeşi var. Elif var” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

Ayşecan Olgun - Soner Olgun

“KIRGINLIĞIM KENDİM İÇİN DEĞİL, KIZIM İÇİN”

Soner Olgun için taziye yeri açıp herkese haber verdiğini, Ayşecan’a da bilgi verdiğini anlatan Koldaş, daha sonra kendilerinden habersiz başka bir taziye düzenlendiğini öğrendiğini belirtti. Koldaş, kızı Elif’in babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasına üzüldüğünü söyledi.

Elif Olgun - Soner Olgun

SONER OLGUN 67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Soner Olgun, 16 Ekim’de 67 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için 18 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Olgun’un cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Hasdal Mezarlığı’na defnedildi.

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