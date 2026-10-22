Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Bir kadın doktor, meslektaşlarıyla aynı kıyafetleri giyip aynı işleri yapmalarına rağmen hastalardan ve hasta yakınlarından ısrarla "hemşire" muamelesi görmesine tepki gösterdi.

"DOKTORUM DEDİKTEN SONRA BİLE İNANMIYORLAR"

Yaşadığı durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren kadın doktor, kendilerine sıklıkla "Serum bitti, söker misin?" gibi taleplerle gelindiğini belirterek şunları söyledi: "Çok rahatsız edici bir şey var. Aynı kıyafetleri giyiniyoruz, aynı işleri yapıyoruz ama yine de erkekler doktor sayılıyor, biz ise yok. Kesinlikle hemşireyiz yani, başka bir şeye inandırma şansınız yok. 'Hayır bakamam, doktorum, anlıyor musun?' diyorum. Doktor olduğumu söyledikten sonra bile ısrarla devam edenler var. Ha tamam, bilmiyordun oldu bir şeyler diyelim; sonrasında da inandıramıyorsun. 'Ha, doktor muydunuz?' diyorlar."

"KADINLAR DA DOKTOR OLABİLİYOR, HABERİN OLSUN"

Toplumdaki cinsiyetçi önyargılara sitem eden doktor, "Senin dünyanda sadece erkekler doktor olabiliyor, evet, kesinlikle böyle düşünüyorsun, farkındayım ama yok. Kadınlar da doktor olabiliyor. Olabiliyorlar yani, haberin olsun. Öyle bir malumatın olsun yani, bu kadar" ifadeleriyle tepkisini noktaladı.