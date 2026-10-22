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Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

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Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz Haber Videosunu İzle
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz
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Hastalar ve hasta yakınları tarafından ısrarla hemşire sanılmasına ve hekim olduğuna inandırılmakta güçlük çekilmesine tepki gösteren kadın doktor, mesleğini belirttiğinde dahi "Kadınlar da doktor olabiliyor, haberiniz olsun" sözleriyle cinsiyetçi önyargılara sitem etti.

  • Bir kadın doktor, erkek meslektaşlarıyla aynı kıyafetleri giyip aynı işleri yapmasına rağmen hastalar ve hasta yakınları tarafından ısrarla hemşire olarak görüldüğünü aktardı.
  • Doktor, hastalara doktor olduğunu söylemesine rağmen bazı kişilerin buna inanmadığını ve 'Ha, doktor muydunuz?' şeklinde karşılık verdiğini ifade etti.
  • Kadın doktor, toplumda yalnızca erkeklerin doktor olabileceğine dair önyargıya tepki göstererek kadınların da doktor olabildiğini söyledi.

Bir kadın doktor, meslektaşlarıyla aynı kıyafetleri giyip aynı işleri yapmalarına rağmen hastalardan ve hasta yakınlarından ısrarla "hemşire" muamelesi görmesine tepki gösterdi. 

"DOKTORUM DEDİKTEN SONRA BİLE İNANMIYORLAR"

Yaşadığı durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren kadın doktor, kendilerine sıklıkla "Serum bitti, söker misin?" gibi taleplerle gelindiğini belirterek şunları söyledi: "Çok rahatsız edici bir şey var. Aynı kıyafetleri giyiniyoruz, aynı işleri yapıyoruz ama yine de erkekler doktor sayılıyor, biz ise yok. Kesinlikle hemşireyiz yani, başka bir şeye inandırma şansınız yok. 'Hayır bakamam, doktorum, anlıyor musun?' diyorum. Doktor olduğumu söyledikten sonra bile ısrarla devam edenler var. Ha tamam, bilmiyordun oldu bir şeyler diyelim; sonrasında da inandıramıyorsun. 'Ha, doktor muydunuz?' diyorlar."

"KADINLAR DA DOKTOR OLABİLİYOR, HABERİN OLSUN"

Toplumdaki cinsiyetçi önyargılara sitem eden doktor, "Senin dünyanda sadece erkekler doktor olabiliyor, evet, kesinlikle böyle düşünüyorsun, farkındayım ama yok. Kadınlar da doktor olabiliyor. Olabiliyorlar yani, haberin olsun. Öyle bir malumatın olsun yani, bu kadar" ifadeleriyle tepkisini noktaladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Serumu sadece hemşireler çıkarır, doktorlar asla iğneye seruma el sürmez diye kurallar mı uydurdunuz! Eline mi yapışır hanfendi çıkarıver. Ene'niz mi incindi! Bizde köle hemşirelere yıktığınız bütün işleri, Avrupa da sadece doktorlar yapıyor biliyor muydunuz

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

Abla fazla mı abarttın acaba? şu devirde kadın doktor görmeyen kaldı mı da öyle tepki versinler. doktor olduğunu milletin gözüne sokmaksa derdin o ayrı tabi

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