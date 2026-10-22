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Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

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Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı
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Eskişehir'de asgari ücretle çalışan 33 yaşındaki inşaat işçisi Velat Ceylan, Türkiye'de piyasa değeri 9 milyon lirayı bulan lüks otomobiliyle dikkat çekiyor. 12 yıllık hayalini gerçekleştirmek için aracı Irak'tan 850 bin liraya satın alan Ceylan, otomobilinin masraflarını karşılayabilmek için arkadaşlarıyla aynı evde kalıyor, yemek harcamalarından bile kısıyor.

  • Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, Türkiye'de 8-9 milyon lira değerindeki 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya aldı.
  • Aylık 30 bin lira maaşla asansör işinde çalışan ve başka geliri olmayan Ceylan, aracın masraflarını karşılamak için yemek gibi kişisel harcamalarından kısıyor ve arkadaşlarıyla yaşıyor.
  • Ceylan, çevresindekilerin kendisini varlıklı veya müteahhit sandığını, aracın bakımını kendi imkânlarıyla uygun fiyata yaptırdığını ve otomobilini satmayı düşünmediğini belirtti.

Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, otomobil tutkusunun yıllardır kurduğu hayalin peşini bırakmadı. Türkiye'de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya mal ederek satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor. Başka hiçbir ek geliri olmadığını ve aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini belirten Ceylan, bu devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor. Tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla yaşayan ve mutfak masraflarından kısan genç adam, tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini yaşadığını ifade ediyor.

Sokakta otomobili gören vatandaşların kendisini müteahhit veya çok varlıklı biri zannettiğini söyleyen Velat Ceylan, sanayide de zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaştığını vurguluyor. Aracın bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilini satmayı kesinlikle düşünmediğini ve merak eden tüm vatandaşları da aracına davet edip gezdirdiğini dile getiriyor.

"GÜNDELİK HAYATTA DA KULLANIYORUM, YEMEKTEN KISIYORUM"

Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

"TÜRKİYE FİYATI 8-9 MİLYON LİRA"

Aracına kavuşma hikâyesini anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye'de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak'tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, bir sigara yakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara 'Yaklaşmayın, dokunmayın' demiyorum; 'İçine bin, istiyorsan gel turlayalım' diyorum" diye konuştu.

"BENİ VARLIKLI SANIYORLAR"

Çevresindekilerin yanıldığını belirten Velat Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Hâlbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

ücret asgari ama kafa kallavi abide:))

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Haber Yorumlarımertcee27:

Yurt dışından araç alıp kullanmak bu kadar kolay mı? Yasal mı?

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