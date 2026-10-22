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Fenerbahçe ve Galatasaray son 16’ya kalabilecek mi? İşte hesaplanan ihtimaller

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Fenerbahçe ve Galatasaray son 16’ya kalabilecek mi? İşte hesaplanan ihtimaller
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Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçlarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin son 16’ya kalma ihtimalleri yeniden hesaplandı. Football Meets Data’nın simülasyonlarına göre Galatasaray’a yüzde 26, Fenerbahçe’ye ise yüzde 14 şans verildi.

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçlarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin son 16’ya kalma ihtimalleri yeniden hesaplandı. Football Meets Data’nın simülasyonlarına göre Galatasaray’a yüzde 26, Fenerbahçe’ye ise yüzde 14 şans verildi.

TEMSİLCİLERİMİZİN TUR İHTİMALLERİ HESAPLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının üçüncü haftası tamamlandı. Spor veri analiz platformu Football Meets Data, alınan sonuçların ardından takımların son 16 turuna yükselme ihtimallerini güncelledi. Paylaşılan hesaplamalarda, Türkiye’yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe’nin son 16’ya ulaşma şansları da yer aldı.

GALATASARAY’A YÜZDE 26 ŞANS

Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, üçüncü haftayı 3 puanla 23. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılıların doğrudan veya play-off üzerinden son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 26 olarak hesaplandı.

FENERBAHÇE’NİN İHTİMALİ YÜZDE 14

Sahasında Slavia Prag karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayan ve mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, üç maç sonunda 2 puanla 31. sırada yer aldı.

Simülasyonlarda sarı-lacivertlilerin son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 14 olarak belirlendi. Bu oran, Galatasaray için hesaplanan ihtimalin 12 yüzde puan gerisinde kaldı. Oranları aktaran haber

REAL MADRID VE PSG ZİRVEDE

Paylaşılan tabloda Real Madrid ve Paris Saint-Germain, yüzde 99’luk son 16 ihtimaliyle ilk sırayı paylaştı. Barcelona ile Arsenal’e yüzde 95, Liverpool’a yüzde 92 şans verildi.

Bayern Münih’in ihtimali yüzde 85, Manchester City’nin yüzde 82 olarak hesaplandı. Bu ekipleri yüzde 76 ile Aston Villa, yüzde 73 ile Real Betis ve yüzde 71 ile Atletico Madrid takip etti. Söz konusu oranlar şampiyonluk ihtimalini değil, takımların son 16 turuna ulaşma olasılığını gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com
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