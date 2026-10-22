Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Barclays, yıl sonuna kadar 5 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barclays, yıl sonuna kadar iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen 5 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Banka, maliyetleri azaltmak ve karlılığı artırmak için yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanacak; 1000 kişi çıkarıldı, yıl sonuna kadar 4 bin kişi daha çıkarılacak.

İngiltere merkezli Barclays, bu yıl sonuna kadar iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen 5 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Banka, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Barclays temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2,3 milyar sterlin vergi öncesi kar elde etti. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki karı 2,1 milyar sterlin olmuştu.

Barclays Üst Yöneticisi (CEO) C.S. Venkatakrishnan yaptığı açıklamada, 500 milyon sterlinlik hisse geri alımı yoluyla yatırımcılara daha fazla nakit aktaracağını ve böylece ocaktan beri hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara aktarılan toplam tutarı 2,8 milyar sterline çıkaracağını söyledi.

Venkatakrishnan, bankanın maliyet-gelir oranının son üç ayda yüzde 63'ten yüzde 62'ye düştüğünü belirtti.

Barclays Finans Direktörü Anna Cross ise maliyetleri azaltmak ve genel karlılığı artırmak amacıyla yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanarak istihdamı azaltacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda halihazırda 1000 kişinin işten çıkarıldığını açıklayan Cross, yıl sonuna kadar 4 bin çalışanının daha işten çıkarılacağını belirtti.

Böylece Barclays, yıl sonunda iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen 5 bin çalışanını işten çıkarmış olacak.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından Barclays'in hisseleri yüzde 0,63 artış gösterdi ancak bankanın hisseleri İngiliz hükümetinin gelecek hafta açıklanacak bütçede bankalara yönelik vergileri artıracağına ilişkin beklentilerin de etkisiyle son 3 ayda yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

Babasının nüfuzunu sonuna kadar kullanmış! Şu görüntüye bakın

Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?

Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı

Mustafa Sarıgül'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı
Doktorlar yüzde 1 yaşama şansı vermişti! Serebral palsili Kader Dilek 34 yaşında: Tekerlekli sandalye pranga değil

Annesi aldırmayı reddetti! Yüzde 1 şansla doğan Kader 34 yaşında
Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek