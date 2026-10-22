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Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı

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Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı
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2004’te “Yıkılıyo” şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanet nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Sevgilisinin kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını söyleyen şarkıcı, ameliyat olacak kedileri için aylar sonra aradığı eski sevgilisinin kendisini engellediğini de belirtti.

“Yıkılıyo” şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, 10 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Yıldıray’ın kendisini aldattığını ve başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi. Tekindor, ameliyat olacak kedileri için aylar sonra iletişim kurmaya çalıştığı eski sevgilisinin kendisini engellediğini belirtti.

KEDİSİ İÇİN ESKİ SEVGİLİSİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

2004’te çıkardığı “Yıkılıyo” şarkısıyla hafızalara kazınan Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin sona ermesinin ardından yaşadıklarını anlattı. Eski sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyen şarkıcı, ameliyat olacak kedileri için aylar sonra ona ulaşmaya çalıştığını, ancak engellendiğini belirtti.

KIZI HAMİLE BIRAKTI

“10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay mart ayındaydı... Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkânından ulaştım, ‘Bir daha burayı arama!’ dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin.”

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCamoka99:

Bizene ya sizin iğrenc hayatınız özeliniz sizde kalsın

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Haber YorumlarıMutlu Deveci:

Bize ne bundan kayıt dışı bir ilişki yok aldatmış yok kedisi ameliyat olacakmış bırakın bu saçmalıkları

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