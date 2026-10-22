Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında fon soruşturmasına ilişkin verdiği sert mesajın ardından yeni bir operasyon düzenlendi. Erdoğan'ın "Kol kırılır yen içinde kalır." anlayışıyla hareket edilmeyeceğini belirtmesinin ardından harekete geçildi. Operasyon kapsamında 31 kişi gözaltına alındı.

ERDOĞAN'DAN FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında fon soruşturmasını değerlendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, soruşturma karşısında herhangi bir korumacı yaklaşım sergilenmeyeceğini vurgulayarak "Kol kırılır yen içinde kalır." anlayışıyla hareket edilmeyeceğini söyledi. Erdoğan'ın, "Vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN YENİ OPERASYON

Erdoğan'ın MKYK toplantısındaki değerlendirmelerinin ardından dün fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta 26 şüpheli yakalanırken 5 kişinin aranmasına devam edildi.

Soruşturma kapsamında aranan 5 şüpheli de bugün gözaltına alındı. Böylece hakkında gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL DE GÖZALTINDA

Bugün gözaltına alınan 5 kişinin kimlikleri de belli oldu. Gözaltına alınan şahısların Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın, Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım olduğu öğrenildi.

DÜN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen ‘fon’ soruşturması, SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda genişletildi. Soruşturma çerçevesinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler yapıldı.

ALTINBAŞ AİLESİ’NİN MALVARLIKLARI DONDURULDU

İncelemeler kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve Başkanvekili Nusret Altınbaş’ın da arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda İnan Altınbaş’ın da arasında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nusret Altınbaş ise adresinde bulunamadı. Nusret Altınbaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Altınbaş Ailesi’nin malvarlıklarının dondurulduğu öğrenildi.

DÜN GÖZALTINA ALINANLAR

1- Çetin Genç (Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür)

2- Eren Yeşilyurt (Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü)

3- Fadimenur Demir (Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi)

4- Gülsüm Doğan (Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi)

5- Hakan Avdan (Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi)

6- Metin Kartal Emür (Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

7- Mustafa Terzi (A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı)

8- Zuhal Topaloğlu (Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı)

9- Ümit Yılmaz (Tera Finans Faktöring)

10- Seyit Tahir Özek (Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı)

11- Konuralp Özkan (Atlas Portföy Unvanlı Firma Çalışanı)

12- Rüstem Karakaya (Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi)

13- Furkan Açar (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi)

14- Neda Soydan (Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği)

15- Ömer Eryılmaz (Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi)

16- Mustafa Zeki Kayahan (Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi)

17- Ali Cesur (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi)

18- Anıl Tokat (Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan)

19- Mehmet Selim Tunçbilek (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür)

20- Ahmet Haluk Güner (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan)

21- Yasemin Yılmaz

22- Burak Poyraz (Yatırım Uzmanı)

23- İnan Altınbaş (Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

24- Ayşegül Kaya (Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici)

25- Osman Uçar (Atlas Protföy Yöneticisi)

26- Canan Özdemir (Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi)

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Kaynak: Haberler.com