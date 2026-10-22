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Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

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Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı Haber Videosunu İzle
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı
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“Arka Sokaklar” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin hasadına başladı. Oyuncu, hasat ve üretim sürecinden görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

“Arka Sokaklar” dizisindeki rolüyle tanınan Filiz Taçbaş, oyunculuğa verdiği aranın ardından yaşamını İzmir Foça'daki çiftliğinde sürdürüyor. 2023 seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili aday adaylığını açıklayan Taçbaş, bugünlerde zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgileniyor.

HASAT VİDEOLARINI PAYLAŞTI

Çiftliğinde zeytin toplamaya başlayan Taçbaş, hasat sürecinden görüntüler yayımladı. Oyuncu, sezonun tüm çiftçiler için verimli geçmesini diledi. Toplanan zeytinleri fabrikaya götüren Taçbaş, ürünlerin işlenme aşamasını da takipçilerine gösterdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

tam bir kemalist profili... anlayan anladı

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