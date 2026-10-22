Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

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“Arka Sokaklar” dizisindeki rolüyle tanınan Filiz Taçbaş, oyunculuğa verdiği aranın ardından yaşamını İzmir Foça'daki çiftliğinde sürdürüyor. 2023 seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili aday adaylığını açıklayan Taçbaş, bugünlerde zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgileniyor.

HASAT VİDEOLARINI PAYLAŞTI

Çiftliğinde zeytin toplamaya başlayan Taçbaş, hasat sürecinden görüntüler yayımladı. Oyuncu, sezonun tüm çiftçiler için verimli geçmesini diledi. Toplanan zeytinleri fabrikaya götüren Taçbaş, ürünlerin işlenme aşamasını da takipçilerine gösterdi.