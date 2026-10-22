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Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

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Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz
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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler’in dünyaca ünlü lüks moda markası Louis Vuitton’un tanıtım çekimlerinden 4,5 milyon euro kazandığı öne sürüldü.

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, bu kez moda dünyasındaki görüntüleriyle öne çıktı. Louis Vuitton ürünleriyle objektif karşısına geçen genç futbolcu, siyah polo tişörtü, pantolonu ve elinde taşıdığı çantasıyla görüntülendi.

KONUŞULAN RAKAM 4,5 MİLYON EURO

Paylaşılan bilgiye göre Arda Güler, tanıtım çekimlerinden 4,5 milyon euro gelir elde etti. 

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Kaynak: Haberler.com
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