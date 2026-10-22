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Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

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Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı
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Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken ilk kez açıklama yapan 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun toprağa verilmesinin üzerinden dört ay bile geçmediğini belirterek emeğine ve iradesine saygı çağrısında bulundu.

  • Kadir İnanır, 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti; vasiyetinin okunacağı dava 17 Aralık'a ertelendi.
  • İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyette tüm mal varlığı, telif hakları ve müze ya da vakıf girişimlerine ilişkin izinlerin Jülide Kural'a bırakıldığını öne sürerek vasiyete inanmadığını ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
  • Jülide Kural, İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden 4 ay bile geçmediğini belirterek onun emeğine, iradesine ve onuruna saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden başlayan tartışmalar sürerken hayat arkadaşı Jülide Kural sessizliğini bozdu. Kural, usta oyuncunun toprağa verilmesinin üzerinden henüz dört ay bile geçmediğini belirterek, onun emeğine ve iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından mirası ve vasiyeti gündeme gelen İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava 17 Aralık’a ertelendi.

LEVENT İNANIR: VASİYETE İNANMIYORUM

İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, vasiyette dayısının tüm mal varlığını, telif haklarını ve kendisi adına yapılacak müze ya da vakıf gibi girişimlere ilişkin izinleri Jülide Kural’a bıraktığının yer aldığını öne sürdü. Levent İnanır, vasiyete inanmadığını söyleyerek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. İnanır’ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise dayısının kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Levent İnanır - Kadir İnanır

“BU İNSANİ, AHLAKİ VE VİCDANİ BİR SORUMLULUK”

Tartışmalarla ilgili daha önce açıklama yapmayan Jülide Kural, Gel Konuşalım programına yazılı bir açıklama gönderdi. Konu hakkında konuşmak istemediğini ve yaşanan tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu belirten Kural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadir İnanır’ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.”

Kural, İnanır’ın yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı emeğe gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini de kaydetti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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