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Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

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Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Haber Videosunu İzle
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
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İstanbul'da yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Emir Sarıgül'ün, trafikte çakarlı araç kullanarak emniyet şeridindeki vatandaşlara "Şeridi boşaltın" diyerek anons yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Yeni Parti milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş insanı Emir Sarıgül, tutuklandı.

"EMNİYET ŞERİDİNİ BOŞALTIN"

Olayın yankıları sürerken babasının nüfuzunu kullanan Emir Sarıgül’ün çakarlı aracıyla emniyet şeridindeki araçların çekilmesini anons ettiği görüntüler ortaya çıktı. O anlarda Emir Sarıgül'ün trafikteki vatandaşlara "Emniyet şeridini boşaltıp soldan devam edin arkadaşım" şeklinde seslendiği duyuluyor. 

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI? 

Soruşturma, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başladı. Alman müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Müştekiler, 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra ise tehdit edildiklerini öne sürdü. Bu ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SARIGÜL AİLESİ TUTUKLANDI

Çalışmaların ardından, gazeteci Murat Ağırel, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'un eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün de aralarında olduğu 17 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuzaffer doğan:

Umarım yargıda seni ve senin gibilerini yoldan alır kapalı kapılar ardında çürütür,

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