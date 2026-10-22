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Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

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Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
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Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında vatandaşların gözü önünde rahat tavırlarıyla dikkat çeken çiftlerin görüntüleri, kamuya açık alanlardaki davranış sınırları tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Eskişehir’in simge noktalarından Porsuk Çayı çevresinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Çevredeki insanların duruma aldırış etmeden gezindiği anlarda kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar ve bölge sakinleri, kamusal alanlardaki genel ahlak ve davranış sınırları konusunda ikiye bölünerek duruma farklı tepkiler gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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