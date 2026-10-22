Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

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Eskişehir’in simge noktalarından Porsuk Çayı çevresinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Çevredeki insanların duruma aldırış etmeden gezindiği anlarda kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar ve bölge sakinleri, kamusal alanlardaki genel ahlak ve davranış sınırları konusunda ikiye bölünerek duruma farklı tepkiler gösterdi.

Kaynak: Haberler.com