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Antalya Kepez'de staj günü kaybolan 17 yaşındaki genç kız Serik'te bulundu

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Antalya Kepez'de staj günü kaybolan 17 yaşındaki genç kız Serik'te bulundu Haber Videosunu İzle
Antalya Kepez'de staj günü kaybolan 17 yaşındaki genç kız Serik'te bulundu
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Antalya Kepez'de staj günü kaybolan 17 yaşındaki genç kız, 3 gün sonra Serik'te bulundu. İfade işlemleri için Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kız, ardından Çocuk Şube ekiplerine ve ailesine teslim edilecek.

Antalya'da staj için gittiği iş yerinde babasına ait araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki genç kız bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Serhat Çölkesen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş'ten sevindirici haber geldi. Genç kız, pazartesi günü sabah erken saatlerde babası ile birlikte staj yaptığı devlet kurumuna gitmiş ve mesai başlangıcına yaklaşık 1 saat olması nedeniyle babasına araç içerisinde oturacağını söyledikten sonra kayıplara karışmıştı. Anne ve baba, kızlarının akşam geri eve dönmemesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kayıp başvurusunun ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Aile de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kızlarının görüldüğü belirtilen bölgelerde sokak sokak arama yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu genç kız Serik ilçesinde bulundu. İfade işlemleri için Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kız, buradaki işlemlerin ardından önce Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, ardından da ailesine teslim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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