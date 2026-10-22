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Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam

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Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu’nun 7. toplantısı yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, süreç başladığından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye indi. 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar lira ödeme yapıldı. Hedef Portföy’e ait 31 fondan 18'inin tasfiyesi tamamlandı ve 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar lira ödendi. Fon ödemelerine ilişkin kanun teklifi ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

  • Fon Koordinasyon Kurulu'nun yedinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı.
  • Hedef Portföy Yönetim Şirketi'nin kurduğu 31 fondan 18'inin tasfiyesi 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı ve 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar lira ödendi.
  • Süreç başladığından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye düştü, 55 bin 755 hesaba ayni ve nakdi toplam 49,7 milyar lira ödeme yapıldı.

Yatırım fonlarındaki tasfiye sürecini koordine etmekle görevli Fon Koordinasyon Kurulu, yedinci kez toplandı. Toplantıda tasfiyedeki fonlarda gelinen son durum ve yatırımcılara yapılan ödemeler ele alındı.

YILMAZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

İletişim Başkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

HEDEF PORTFÖY’ÜN 18 FONU TASFİYE EDİLDİ

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurduğu fonlarda tasfiye ödemelerinin başladığı hatırlatıldı. “Toplam 31 fondan 18'inin tasfiye işlemleri, 21 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı” denildi. Bu kapsamda 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar lira ödeme yapıldı. Gruba ait kalan 13 fonun tasfiyesine ilişkin çalışmaların da hızla tamamlanacağı bildirildi.

ÖDEMELER 49,7 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Açıklamaya göre süreç başladığından bu yana tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye düştü. Bu süreçte 55 bin 755 hesaba ayni ve nakdi olarak toplam 49,7 milyar lira tasfiye ödemesi yapıldı.

KANUN TEKLİFİ MECLİS’TE

Fon ödemelerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Açıklamada, teklifin yakında yasalaşmasının ve ardından ara ödemelerin hızlanmasının beklendiği belirtildi. Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), açıklamada “aşırı ve haksız” olarak nitelendirilen kazançların geri alınması sürecini takip ettiği kaydedildi. Tasfiyenin borsaya zarar vermeyecek şekilde yönetileceği, amacın ise en fazla yatırımcıya en yüksek tutarı ulaştırmak olduğu vurgulandı.

TAŞKIN GÜNLÜK TEKNİK SÜRECİ YÖNETECEK

Açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, tasfiye sürecinin günlük teknik yönetimini takip etmekle görevlendirildi.

KURUL EYLÜL SONUNDA KURULMUŞTU

Fon Koordinasyon Kurulu, 29 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda alınan kararla Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulmuştu. Kurulun görevi, yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek fonların tasfiyesini hızlı bir şekilde koordine etmek olarak belirlendi. Aynı toplantıda Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), Erdoğan’ın talimatıyla yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme başlattığı açıklanmıştı.

SPK HEDEF PORTFÖY FONLARINI TASFİYEYE ALMIŞTI

Fon soruşturması kapsamındaki Hedef Portföy fonlarının tasfiyeye alınmasına SPK 17 Eylül’de karar vermişti. SPK, 16 Ekim’de yayımladığı bültende bu fonları ara ödeme kararının kapsamından çıkararak tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verdi. Tasfiyenin, A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy fonları için belirlenen esaslara göre yürütüleceği açıklandı.

YILMAZ: HASTALIKLI YAPILARI TASFİYE EDİYORUZ

Cevdet Yılmaz, 20 Ekim’de yaptığı açıklamada, krizin piyasanın sınırlı bir bölümünü etkilediğini savundu. Sorunlu fonlara yönelik önlemlerin tüm sektörü hedef alıyormuş gibi gösterildiğini belirten Yılmaz, “Hastalıklı yapıları tasfiye ederken bünyeye zarar vermeyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz” dedi. Yılmaz, “Kim hukuka aykırı işlem yaptıysa veya yaparsa hiç şüphesiz sonuçlarına katlanmalıdır” ifadelerini de kullandı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

fon demeyin şuna hortumcular deyin

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Haber Yorumları128547Ab&:

Bu Sarıgül ailesini ve babasının korumasını Eko ile aynı yere koyun bence ;)

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Haber Yorumlarıvatandaş:

çiftçinin durumu için toplanan kurul var mı?

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Haber YorumlarıMuhammed ali Parmak:

hissedekiler ne olacak evleri barkları yananlar Tera hissesi aldık teknik ve temel olarak süper durumdaydı hergün taban 4.5 milyondan 300 bin param kaldı onu bile satamıyorum millet milyarları götürürken bizim evimize ateş düştü

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