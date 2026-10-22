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Kanada Başbakanı Carney'den Türkiye ile ortaklığı bir üst seviyeye taşıma vurgusu

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ile Kanada arasındaki ortaklığı bir üst seviyeye taşımak ve ekonomik işbirliği imkanlarını geliştirmek için Ankara'da bulunduğunu bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ile Kanada arasındaki ortaklığı bir üst seviyeye taşımak ve ekonomik işbirliği imkanlarını geliştirmek için Ankara'da bulunduğunu bildirdi.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ankara'ya inişine ilişkin görüntülere yer vererek "Ankara'ya ulaştım." mesajını paylaştı.

Bu ziyaretinin bir Kanada başbakanının Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ikili ziyaret olduğunu aktaran Carney, "Ortaklığımızı bir üst seviyeye taşımak için buradayız." ifadesine yer verdi.

Carney, 85 milyondan fazla nüfusa sahip Türkiye pazarına erişimi artırmak ve iki ülkenin çalışanları ile işletmeleri için yeni ekonomik fırsatlar oluşturmak istediklerini vurguladı.

Kanada Başbakanı Carney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Carney'in, ardından İstanbul'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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