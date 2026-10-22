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Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış

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Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış
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Bankadaki hesabında duran milyonların bilgisi dışında faize yatırıldığını öğrenince "Beni günaha sokuyorsunuz" diyerek tepki gösteren Yıldız Tilbe, faiz gelirini bizzat hazırladığı keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

"Gel Konuşalım" programının yorumcularından Seray Sever, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hakkında dikkat çeken bir iddiayı canlı yayında paylaştı. Sever, Tilbe'nin bankada unuttuğu ve bilgisi dışında faize yatırılan milyonlarca lirayı öğrendiğinde gösterdiği sert tepkiyi ve sonrasında yaptığını anlattı.

"BENİ GÜNAHA SOKUYORSUNUZ" DİYEREK...

Seray Sever’in aktardığı bilgilere göre, banka görevlisi Yıldız Tilbe'nin haberi olmadan hesabında duran milyonlarca lirayı faiz mevduatına dönüştürdü. Durumu öğrenen ünlü sanatçı, faiz gelirini kabul etmeyerek bankacıya tepki gösterdi. Sever, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diyerek sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."

GAZZE'YE YAPTIĞI MİLYONLUK BAĞIŞLA DA ANILMIŞTI

Kendine has tarzı ve yardımseverliğiyle tanınan Yıldız Tilbe, yakın zamanda Gazze'de yürütülen Çadırkent projesine yaptığı 300 bin dolarlık (yaklaşık 13 milyon lira) bağışla da kamuoyunun takdirini toplamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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