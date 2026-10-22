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Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat

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Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat Haber Videosunu İzle
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
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Düğün günü damadı ilk kez gördüğü belirtilen gelinin yüz ifadesi bir anda değişti. Karşısındaki kişiyi görünce şaşkınlığını gizleyemeyen gelinin hayal kırıklığı yaşadığı yorumları yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsü, gelinin damada verdiği tepkiyle gündem oldu. Damatla ilk kez törende karşılaştığı belirtilen gelinin, karşısındaki kişiyi gördükten sonra yüzünün düştüğü dikkat çekti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIĞI YORUMLARI YAPILDI

Gelinin şaşkın ve mutsuz görünen ifadesi, damadın dış görünüşünden memnun kalmadığı şeklinde yorumlandı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başladı. Bazı kullanıcılar gelinin tepkisini şaşkınlıkla karşılarken, bazıları da evlenecek çiftlerin birbirini önceden tanımasının önemine dikkat çekti.

Düğünün hangi ülkede yapıldığı ve çiftin gerçekten ilk kez karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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