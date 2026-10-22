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Kremlin, ABD ve Ukrayna ile kasım ortasında üçlü görüşmelere hazır olduğunu açıkladı

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Kremlin, ABD ve Ukrayna ile kasım ortasında üçlü görüşmelere hazır olduğunu açıkladı
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Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova'nın kasım ortasında ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu duyurdu. Uşakov, müzakerelerin çatışmaların sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna için güvenlik sistemi kurulmasına odaklanacağını kaydetti.

ST. PETERSBURG, 22 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın kasım ayı ortasında ABD ve Ukrayna ile üçlü görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Uşakov, görüşmelerin çatışmaların sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sistemi oluşturulmasına odaklanacağını belirtti.

Uşakov çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günün erken saatlerinde St. Petersburg'da ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği üç saatlik görüşmede Moskova'nın müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ilettiğini aktardı.

Görüşmede üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığının özel olarak ele alındığını belirten Uşakov, Putin'in Ukrayna'daki cephe hattında yaşanan gelişmeler hakkında Witkoff'a bilgi verdiğini, Witkoff'un ise Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan son görüşmeler hakkında Putin'i bilgilendirdiğini söyledi.

Uşakov tarafların Rusya ile ABD arasında büyük ölçekli ekonomik projelerin hayata geçirilmesi olasılığını da ele aldığını ve bu projelerden bazılarının uygulama aşamasına yaklaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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