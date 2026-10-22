Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci gösterilerinin gündeme alınması talebi arbedeye yol açtı

Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci gösterilerinin gündeme alınması talebi arbedeye yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet milletvekillerinin 10 gündür süren öğrenci gösterilerinin gündeme alınması talebi kabul edilmeyince arbede yaşandı. Meclis Başkanı Niko Peleshi, gerilimin ardından kalan gündem maddelerinin tartışılmadan oylanmasına karar verdi.
Arnavutluk'ta muhalefet partilerinin milletvekillerinin, ülkede 10 gündür süren öğrenci gösterilerinin gündeme alınmasını talep etmesi üzerine mecliste arbede yaşandı.
MECLİS'TE "ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ" GERGİNLİĞİ
Arnavutluk Meclisi, aralarında Kuzey Makedonya ile ortak sınır kapıları anlaşmasının da olduğu gündem maddeleriyle toplandı. İki ülke arasındaki sınır geçişlerinde ortak kontrol uygulamalarını öngören anlaşma kabul edildi. Ancak muhalefet partilerinin milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden öğrenci gösterilerinin de meclis gündemine taşınmasını talep etti.
VEKİLLER BİRBİRLERİNE YUMRUKLARLA SALDIRDI
Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine muhalifler, devam eden meclis oturumunu engellemek için sandalyelerini masaların üzerine koydu. Muhalefet ile iktidardaki Sosyalist Parti milletvekilleri arasında karşılıklı yumruklaşmalar ve arbedeler yaşandı.
Yaşanan gerilimin ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi, kalan gündem maddelerinin tartışılmadan oylanmasına karar verdi.
Arnavutluk'ta, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden protestolar şiddet eylemlerine sahne olmuştu. Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.