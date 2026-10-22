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Rusya'da dron saldırısına uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi! Türk mühendisten haber yok

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Rusya'da dron saldırısına uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi! Türk mühendisten haber yok
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Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Palau bayraklı dökme yük gemisi M/V Aroyat, akıntıyla sürüklenerek Giresun açıklarına geldi ve römorkörle kıyıya yakın noktaya çekilerek demirlendi. 16 kişilik mürettebattan 15'i tahliye edilirken, kayıp Türk mühendis Erkan Nika için gemide yeniden başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Geminin ileriki günlerde Aliağa'daki söküm tesislerine götürüleceği öğrenildi.

  • Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'M/V Aroyat' adlı dökme yük gemisinde çıkan yangın sonrası 16 kişilik mürettebattan 15'i tahliye edildi.
  • Türk mühendis Erkan Nika'ya gemide ve denizde yapılan arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı.
  • Akıntıyla Karadeniz'de Giresun açıklarına sürüklenen gemi, römorkör tarafından kıyıya yakın noktaya çekilerek demirlendi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Palau bayraklı 'M/V Aroyat' adlı dökme yük gemisi, sürüklenip Giresun açıklarına geldi. 16 kişilik mürettebattan 15'i tahliye edilirken, kaybolan mühendis için gemide yapılan aramalar sonuçsuz kaldı.

Palau bayraklı 'M/V Aroyat' adlı yük gemisi, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğradı. Saldırı sonucu geminin kıç bölümünde ve yaşam alanında yangın çıktı. İhbar üzerine gemide görev yapan 7'si Mısır, 6'sı Suriye ve 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 16 mürettebat için tahliye işlemi başlatıldı.

TÜRK MÜHENDİSE ULAŞILAMADI

Arnavut kökenli Türk mühendis Erkan Nika'ya ulaşılamazken, 15 kişi ise tahliye edildi. Ailenin başvurusu doğrultusunda Novorossiysk bölgesindeki liman yetkilileri, sahil güvenlik, sağlık kuruluşları ve arama kurtarma birimleri denizde arama çalışması yaptı ancak mühendise ulaşılamadı.

GİRESUN AÇIKLARINA SÜRÜKLENDİ

Gemi, akıntının da etkisiyle Karadeniz'de Giresun açıklarına kadar sürüklendi. Giresun Liman İşletmelerine ait römorkör tarafından kıyıya yakın noktaya çekilen gemi demirlendi. Gemide kayıp mühendis için yeniden başlatılan arama çalışmaları ise sonuçsuz kaldı. Gerekli resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından hasarlı geminin, ileriki günlerde İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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