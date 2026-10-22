Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı

Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da gösteri amacıyla getirilen bir fil, bakıcısına saldırdı. Hortumuyla havaya kaldırdığı bakıcısını defalarca yere vuran fil, çevreye de zarar verdi. Ağır yaralanan bakıcı hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan fil, 15 saat süren operasyonun ardından yakalandı.
Hindistan'da gösteri için getirilen fil, bir anda kontrolden çıkarak bakıcısına saldırdı. Bakıcısını hortumuyla havaya kaldıran hayvan, defalarca yere vurdu.
Saldırıda ağır yaralanan bakıcı hastaneye kaldırıldı.
15 SAAT SONRA YAKALANDI
Saldırının ardından köyü de yıkmaya çalışan fil, olay yerinden kaçtı. Fili yakalamak için başlatılan operasyon 15 saat sürdü. Kaçan hayvan, ekiplerin çalışması sonucunda uyuşturucu iğne ile yakalandı.
Kaynak: Haberler.com