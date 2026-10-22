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Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu

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Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu Haber Videosunu İzle
Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu
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Meme estetiği için 250 bin lira ödeyen bir kadın, operasyon sonrasında yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatının altüst olduğunu öne sürdü. Şikayetlerine çözüm bulamadığını belirten kadın, "Psikolojim bozuldu. Bu göğüsler yüzünden ciddi giden ilişkim bozuldu" sözleriyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

  • Meme estetiği operasyonu için 250 bin lira ödeyen bir kadın, ameliyat sonrasında beklentilerinin karşılanmadığını ve sorunlarına çözüm bulamadığını öne sürdü.
  • Kadın, operasyon sonrası yaşadığı sorunların psikolojisini bozduğunu ve ciddi giden ilişkisinin sona erdiğini söyledi.
  • Ameliyat sonrası sorunların günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten kadın, ödediği yüksek ücrete rağmen istediği sonucu alamadı.

Meme estetiği yaptırmak için 250 bin lira ödeyen bir kadın, operasyonun ardından beklemediği sorunlarla karşılaştığını anlattı. Ameliyat sonrasında yaşadığı sıkıntıların hem psikolojisini hem de özel hayatını olumsuz etkilediğini belirten kadın, yaşadıklarına çözüm bulamadığını söyledi.

250 BİN LİRA ÖDEDİ, SONUÇTAN MEMNUN KALMADI

Estetik operasyon için 250 bin lira harcadığını belirten kadın, ameliyatın ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Operasyon sonrasında beklentilerinin karşılanmadığını dile getiren kadın, yaşadığı sıkıntılarla ilgili muhatap bulamadığını ve sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını öne sürdü.

"CİDDİ GİDEN İLİŞKİM BOZULDU"

Yaşadığı sürecin yalnızca fiziksel görünümünü değil, özel hayatını da etkilediğini söyleyen kadın, psikolojik olarak yıprandığını belirtti.

Kadın, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Psikolojim bozuldu. Bu göğüsler yüzünden ciddi giden ilişkim bozuldu."

YAŞADIĞI SORUNLARA ÇÖZÜM ARIYOR

Ameliyat sonrasında karşılaştığı sorunların günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten kadın, ödediği yüksek ücrete rağmen istediği sonucu alamadığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMutlu Deveci:

Bugün si saçmalardan seçmeler mi yaptınız habermi bu tiktokçu alemi

Yorum Beğen5
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Haber Yorumlarıb-malak:

fenomen koca ağızlı ceylan abay sırf reklam olsun diye haber yaptırdı kendini

Yorum Beğen2
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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

İlahi adalet böyle bir şeydir !

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıYahya Gültekin:

Meme çok önemli tabi yoksa hiç bir zevk alınmaz

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