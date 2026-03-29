ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Orta Doğu’da patlak veren savaş ikinci ayına girerken ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor.

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMA SESLERİ

Son olarak başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu. Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi. İran'dan yayın yapan Nournews haber sitesine göre, akşam saatlerinde başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Tebriz ve Kum kentleri de saldırıların hedefi oldu.

ELEKTRİK TESİSLERİ HEDEF ALINDI, KENT KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İran Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail saldırısında Tahran’daki elektrik tesislerinin ve enerji altyapısının hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran'ın bazı bölgelerinde kesintiler meydana geldi." denildi.

TRUMP “6 NİSAN'A KADAR ENERJİ SANTRALLERİNİ VURMAYACAKLARINI” SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Mart Perşembe günün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL, İRAN’A BİR GÜNDE 140’IN ÜZERİNDE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Öte yandan İsrail ordusu, ABD ile saldırı başlattıkları İran'a son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. İsrail savaş uçaklarının son bir günde 140’ın üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdiği iddiasına yer verilen açıklamada, balistik füze fırlatma ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü.

İSRAİL, TAHRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VE BALİSTİK FÜZE TESİSLERİNİ HEDEF ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında hava savunma sistemleri ile balistik füze üretim ve depolama tesislerini hedef aldığını iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a gerçekleştirilen hava saldırılarında İran Savunma Bakanlığına bağlı balistik füzelerin kritik bileşenlerini üreten bir tesisin vurulduğu öne sürüldü. Balistik füzelerin montajı ve operasyonel hale getirilmesi için kritik bileşenlerin geliştirildiği tesisten İran’da yalnızca iki tane olduğu aktarıldı. Tahran’a yönelik gece saldırılarında İran Savunma Bakanlığına ait balistik füze motorları üretim tesisleri, bir silah üretim ve depolama tesisi, İHA motorları üretim tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.