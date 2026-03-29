ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

İran'la müzakerelerin ‘çok iyi gittiğini’ vurgulayarak ‘elektrik santrallerini hedef alma’ kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha sözünde durmadı. ABD ve İsrail, başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın kritik kentlerinde enerji altyapısına yönelik ağır saldırılar düzenledi. İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerinin hedef alınması sonucu başkentin birçok noktasında kesintilerin meydana geldiğini duyurdu.

Orta Doğu’da patlak veren savaş ikinci ayına girerken ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor.

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMA SESLERİ

Son olarak başkenti  Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu. Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi. İran'dan yayın yapan Nournews haber sitesine göre, akşam saatlerinde başkent  Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Tebriz ve Kum kentleri de saldırıların hedefi oldu.

ELEKTRİK TESİSLERİ HEDEF ALINDI, KENT KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İran Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail saldırısında Tahran’daki elektrik tesislerinin ve enerji altyapısının hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran'ın bazı bölgelerinde kesintiler meydana geldi." denildi. 

TRUMP “6 NİSAN'A KADAR ENERJİ SANTRALLERİNİ VURMAYACAKLARINI” SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Mart Perşembe günün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL, İRAN’A BİR GÜNDE 140’IN ÜZERİNDE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Öte yandan İsrail ordusu, ABD ile saldırı başlattıkları İran'a son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. İsrail savaş uçaklarının son bir günde 140’ın üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdiği iddiasına yer verilen açıklamada, balistik füze fırlatma ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü.  

İSRAİL, TAHRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VE BALİSTİK FÜZE TESİSLERİNİ HEDEF ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında hava savunma sistemleri ile balistik füze üretim ve depolama tesislerini hedef aldığını iddia etti.  İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a gerçekleştirilen hava saldırılarında İran Savunma Bakanlığına bağlı balistik füzelerin kritik bileşenlerini üreten bir tesisin vurulduğu öne sürüldü. Balistik füzelerin montajı ve operasyonel hale getirilmesi için kritik bileşenlerin geliştirildiği tesisten İran’da yalnızca iki tane olduğu aktarıldı. Tahran’a yönelik gece saldırılarında İran Savunma Bakanlığına ait balistik füze motorları üretim tesisleri, bir silah üretim ve depolama tesisi, İHA motorları üretim tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi

Havalimanı böyle kalabalık görmedi! Bavulları için resmen savaştılar
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi

Orduya işgali genişletme talimatı verdi! Hedefinde o ülke var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var

İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

İran, Körfez ülkesindeki dev fabrikayı vurdu
Mimovic'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü

Ayrılığı çok uzun sürmedi! Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

Uyarı 18 il için! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakanlar zirvesine damga vuran an
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı

NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı...
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı

İran bombayı bıraktı! Görüntüdeki isim deprem etkisi yaratacak
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma

Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü

Perinçek'ten sürpriz görüşme! Kim olduğunu asla tahmin edemeyeceksiniz
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü

Parkta güpegündüz büyük rezalet
Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı

70 milyon Euro'luk transfer harekatı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Direksiyon sınavından kaldı, babası ile birlikte dehşet saçtı

Direksiyon sınavı biter bitmez babası ile birlikte dehşet saçtı
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi'den milli futbolculara prim sürprizi

Millilere bayram ettirecek
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı
Beyaz Saray'ı da kuşattılar: 'Krallara Hayır' diyen milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı

Beyaz Saray'ı da kuşattılar! ABD'de milyonlar Trump'a karşı sokakta
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor

Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'dan kafa karıştıran sözler: 2012'de öldüğümü düşünüyorum

Ünlü şarkıcının söyledikleri kafaları fena karıştırdı
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi sinyali verdi! Polis ve bekçilere müjde
Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı

Galatasaray'ın büyük aşkı!
Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı geldi

Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten uyarı geldi
Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler

Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz!
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor

O şehrimize yepyeni bir stat
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor
Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Sevgili kriterlerini tek tek sıraladı! Ünlü ismin şartları olay oldu
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Futbolcu cinayetinde 'konum' gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf

Türkiye'nin konuştuğu cinayette "konum" düğümü çözüldü
Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı

Görevinden istifa eden MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den ilk mesaj
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Türkiye'de üretim yapan gofret devi iflas etti
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
Takıma geri döndü! A Milli Takım'ın Kosova maçı 11'inde değişiklik

Takıma geri döndü! Kosova maçımızın 11'inde değişiklik
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi

Dev derbide büyük fark
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı
Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil

3 gün kaldı! Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama
Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe

Fenerbahçe şampiyonluğu bırakmadı
Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı

Ne hayallerle gelmişti! 47 günde ''Güle güle'' dendi
Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

Süper Lig'in eski yıldızından itiraf: Belhanda bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

Ak Parti'li İnan Özgür Özel'e meydan okudu: Yüreğin yetiyorsa...
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten
''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam
Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten dev karar
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı

Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

Takım arkadaşlarının en zor anı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu

Komşu ülkenin başbakanına saldırı! Kilisede yumrukların hedefi oldu
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Boşanma aşamasındaki eşini katledip intihara kalkıştı

Hayatının baharındaydı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı

Uçuşlara yağmur engeli: Kimse İstanbul'dan çıkamadı!
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul'un sıralaması şaşırttı
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü

Lüksün başkenti felaketi yaşıyor
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle

Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı

İsrail'e soğuk duş! Sürpriz saldırıyla yeni cephe açıldı
Nepal'in eski Enerji Bakanı Khadka, para aklama soruşturmasında gözaltına alındı

Evinde yanmış banknot bulunan eski bakan gözaltına alındı
Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı

Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Kağıthane'de binanın 6'ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti

Kağıthane'de terastan düşen genç mimar hayatını kaybetti
Savaş sürerken Bakan Fidan'dan İslamabad çıkarması

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Bakan Fidan'dan kritik adım
TEM Otoyolu'nda tır yandı, trafikte yoğunluk oluştu

TEM Otoyolu'nda tır yandı, trafikte yoğunluk yaşandı
Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı bebek arabasındaki minik Arya hayatını kaybetti
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor

Efsane oyuncunun Trump çağrısı ülke gündemine bomba gibi düştü
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Kayseri'de eşsiz görüntü! Yılın ilk flamingo kafilesi geldi

Merhaba bahar! Şehirde kaydedilen görüntü milyonları büyüledi
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Dünyanın en yüksek üçüncü kulesi karanlığa gömüldü! Sebebi çok daha dikkat çekici

Dünyanın en yüksek üçüncü kulesi karanlığa gömüldü
Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu

Balık tutarken canından oldu! Oltasını almak isterken boğuldu
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Savaşta haftalar sonra bir ilk! İran'dan o ülkeye izin çıktı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

Dev hücum gemisi ve binlerce deniz piyadesi bölgeye konuşlandı
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! Birçok kentte patlama
Muğla'da otomobil sel sularına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da otomobil sel sularına kapıldı: 1 kişi hayatını kaybetti
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Nestle'nin, içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

Koca tırı çaldılar! İçindekini tahmin edemezsiniz
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Komşusundan İran'a rahat nefes aldıracak karar! Resmen izin verdiler
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Burnumuzun dibindeki kritik nokta vuruldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

CHP'li başkanın taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
Merak edilen soruyu eğmeden, bükmeden Bakan'a direkt sorduk

Merak edilen soruyu eğmeden, bükmeden Bakan'a direkt sorduk
Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı

Kıyamet alameti gibi! Gökyüzü bir anda kırmızıya boyandı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi

Zelenski'den çok konuşulacak iddia: Rus uyduları hepsini görüntüledi
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü

İran'ın vurduğu havalimanı 3 gün boyunca cayır cayır yandı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı

Dünya bunu konuşuyor! CNN ekibi canlı yayında gözaltına alındı
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu

İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var

Ülke karıştı! Kendi vatandaşını bile savaşın haklılığına ikna edemedi
Silahıyla oynayan güvenlik görevlisi müşteriyi vurdu

Şaka gibi ama değil! Silahıyla oynarken faciaya yol açtı
İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik dron saldırısında 12 ABD askeri yaralandı

İran'ın Körfez'in en büyük ülkesine saldırısında bilanço ağırlaşıyor
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ilimiz için uyarı: Çok şiddetli geliyor
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı
Araç hırsızlığı davasına çalıntı araçla geldi, kapıda yakalandı

Resmen yakalanmak istedi! Hakim karşısına çıkamadan gözaltına alındı
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar

Soru işaretleriyle dolu kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
Saldırıların ardından Bahreyn'de dron kullanımı yasaklandı

İran'ın saldırdığı ülkede alarm! İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Dünya kupası yolunda son 90 dakika: Kosova - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Kader maçımızda hakem belli oldu! Tanıdık bir isim düdük çalacak
Otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'na en büyük tokadı halk attı

Otel odasında basılan başkana en büyük tokadı halk attı

Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Uçaklarda yeni yasak: Uçuş süresi boyunca powerbank kullanılamayacak

Uçuş süresi boyunca kullanılamayacak, bagajda dahi taşınamayacak
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yürek yakan görüntü

Bank of America, Epstein davasında uzlaşmaya gitti: 72,5 milyon dolar ödeyecek

Epstein davasında ABD'li finans devine milyonluk fatura
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas

Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Direksiyon sınavından kaldı, babası ile birlikte dehşet saçtı

Direksiyon sınavı biter bitmez babası ile birlikte dehşet saçtı
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi'den milli futbolculara prim sürprizi

Millilere bayram ettirecek
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı