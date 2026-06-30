Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Fildişi Sahili ve Norveç karşı karşıya geldi. ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 2-1 kazandı.

NORVEÇ'İN HAALAND'I VAR

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Nusa ve 86. dakikada Erling Haaland kaydetti. Haaland, Norveç formasıyla çıktığı son 13 maçta da rakip filelere toplam 25 gol gönderdi. Fildişi'nin tek golü 74. dakikada Amad Diallo'dan geldi.

YENİ RAKİP BREZİLYA

Bu sonuçla birlikte Norveç, adını son 16'ya yazdırdı. Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti. Vikinglerin son 16 turundaki rakibi Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya olacak.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Fildişi Sahili'nde Süper Lig'de oynayan 3 futbolcu, Norveç maçına ilk 11'de başladı. Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, teknik direktör Emerse Fae tarafından sahaya sürüldü. Galatasaray'dan Wilfried Singo ile Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek bekledi.