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Büyükçekmece'de Buğday Tarlasında Yangın

Büyükçekmece'de Buğday Tarlasında Yangın
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Büyükçekmece'de bulunan ekili bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken, rüzgarın etkisiyle yangının yayılma riski bulunuyor. Yetkililer, bölgedeki diğer tarım arazilerine sıçramaması için önlem alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de ekili buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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