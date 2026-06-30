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Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, yardım için olay yerine giden Furkan Alan, yere düşen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaralanan sürücü O.U. hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kaza alanına yardım için giden kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

O.U. (29) idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı yere düştü.

Yoldan geçerken kazayı gören Furkan Alan (27), aracını yol kenarına park ederek yardım etmek için olay yerine gitti.

Alan'ın, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı sırada yere düşen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan O.U, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Alan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yetkililerce bölgede elektrik akımı kesilerek güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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