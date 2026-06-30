Haberler

Muslera'dan buruk veda

Muslera'dan buruk veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'na Uruguay Milli Takımı'nda yaptığı hatalarla damga vuran Fernando Muslera, milli takım kariyerini noktalama kararı aldı.

Uruguay'ın FIFA 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin yankıları sürerken, takımın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'dan radikal bir karar geldi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALIYOR

AS'ın haberine göre; Grup aşamasında sergilediği istikrarsız performans ve yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen 40 yaşındaki eski Galatasaraylı kaleci Muslera, milli takım kariyerini noktalama kararı aldı.

GERİ DÖNÜŞÜ İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI

4 yıllık bir aranın ardından büyük umutlarla Uruguay Milli Takımı kalesine yeniden geçen Muslera için bu turnuva adeta bir kabusa dönüştü. Grup aşamasında Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları karşısında yediği hatalı gollerle tepki çeken deneyimli eldiven, son olarak oynanan İspanya mücadelesinde de büyük bir hata yaparak takımının maçı kaybetmesine neden olmuştu. 

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Haberler.com
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

Muhtar, düğünde ateş açınca olanlar oldu
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Almanya'da yaşanan fiyasko sonrası Nagelsmann'dan ortalığı alevlendirecek sözler

7 milyon nüfuslu ülkeye elendi! Maçtan sonra söylediğiyle kaos çıkardı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt

Bile bile mi çöl sıcağında kaldık? Hacıosmanoğlu'ndan açıklama var