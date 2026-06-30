Muslera'dan buruk veda

Uruguay'ın FIFA 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin yankıları sürerken, takımın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'dan radikal bir karar geldi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALIYOR

AS'ın haberine göre; Grup aşamasında sergilediği istikrarsız performans ve yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen 40 yaşındaki eski Galatasaraylı kaleci Muslera, milli takım kariyerini noktalama kararı aldı.

GERİ DÖNÜŞÜ İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI

4 yıllık bir aranın ardından büyük umutlarla Uruguay Milli Takımı kalesine yeniden geçen Muslera için bu turnuva adeta bir kabusa dönüştü. Grup aşamasında Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları karşısında yediği hatalı gollerle tepki çeken deneyimli eldiven, son olarak oynanan İspanya mücadelesinde de büyük bir hata yaparak takımının maçı kaybetmesine neden olmuştu.