Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Konya'da bir düğünde havaya ateş açmak isteyen mahalle muhtarı Ali Ayçiçek'in silahından çıkan kurşun, 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'in bacağına isabet etti. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken muhtar tutuklandı.
KONYA'da katıldığı düğünde havaya ateş açmak isteyen mahalle muhtarı Ali Ayçiçek'in silahından çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği Halil İbrahim Edizer (17) yaralandı.
Olay, pazar günü Meram ilçesinde Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünde Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, tabancasıyla havaya ateş açmak isterken düğünde davetli olarak bulunan Halil İbrahim Edizer, bacağından yaralandı. Edizer ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, muhtar Ayçiçek'i gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muhtar Ali Ayçiçek'in olaydan kısa bir süre önce damadın yanında tabancasını ateşlediği anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.