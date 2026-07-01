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Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak

Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak Haber Videosunu İzle
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
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Depozito İade Sistemi (DOA), bugün itibarıyla 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başladı. DOA logolu cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlar, her ambalaj için 1 TL ödeme alabilecek. İade bedelleri banka hesabına aktarılabilecek, ATM'lerden nakit çekilebilecek veya anlaşmalı market ve iş yerlerinde alışverişlerde kullanılabilecek.

  • Depozito İade Sistemi, 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alındı.
  • DOA logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için her birine 1 TL iade ödeniyor.
  • Kazanılan tutar DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılıyor; IBAN'a transfer, ATM'den nakit çekme veya alışverişte kullanma seçenekleri sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozito İade Sistemi, 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alındı.

Sistemle birlikte geri dönüşüm oranlarının artırılması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor.

HER AMBALAJ İÇİN 1 TL ÖDENECEK

Yeni uygulama kapsamında yalnızca DOA logosu taşıyan plastik (PET), cam ve alüminyum içecek ambalajları sisteme dahil olacak.

Vatandaşlar, uygun ambalajları depozito iade makinelerine veya belirlenen teslim noktalarına bırakarak her biri için 1 TL iade almaya hak kazanacak. Daha önce 25 kuruş olarak uygulanan teşvik bedeli de yeni sistemle birlikte 1 TL'ye yükseltildi.

PARA HESABA AKTARILABİLECEK

İade edilen ambalajlar karşılığında kazanılan tutar, DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılacak.

Vatandaşlar biriken bakiyelerini;

- IBAN hesaplarına transfer edebilecek,

- Anlaşmalı banka ATM'lerinden kartsız olarak nakit çekebilecek,

- Sisteme dahil market ve satış noktalarında alışverişlerinde kullanabilecek.

İADE NOKTALARI GENİŞLETİLDİ

Boş ambalajların teslim edilebileceği noktalar yalnızca depozito iade makineleriyle sınırlı olmayacak. Süpermarketler, zincir marketler, bakkallar, büfeler, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, üniversiteler, hastaneler ile otel, restoran ve kafeler de sistem kapsamında iade noktası olarak hizmet verecek.

Vatandaşlar kendilerine en yakın teslim noktasını DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" özelliği veya sistemin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

SİSTEM NASIL KULLANILACAK?

Depozito iadesinden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle DOA mobil uygulamasını telefonlarına indirerek üyelik oluşturmaları gerekiyor.

Uygulama üzerinden oluşturulan QR kod, depozito iade makinesine okutulduktan sonra uygun ambalajlar makineye bırakılıyor. İşlem tamamlandığında hak edilen tutar saniyeler içinde dijital cüzdana aktarılıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPapatya papatya:

Bugun okuduğum en güzel haber, inşallah bu sayede artık çevremiz daha Temiz olacak.

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