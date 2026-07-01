“Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu! Haberler.com'a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü

Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen birçok önemli simanın konuk olduğu, “Altın Başarı Ödülleri” töreni, 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul BKS SAHNE’de gerçekleştirildi.

KIRMIZITÜRK ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Burcu Mutlu sundu. Gecede kırmızı halı sunumlarını Mehtap Aslansoy yardımcı sunuculuğu ise Nehir Akdağ gerçekleştirdi.

ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ İLKLERE SAHNE OLDU

Hayat KırmızıTürk spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul’da BKS Sahne’de spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. İstanbul ödüllerinde geleneksel olarak medya dair çok detaylı ödüller sahiplerine ulaştı. Hayat Dergisi spikerliğin yanı sıra kültür ve sanattan hayatın farklı alanlarına özgün içerikleri ile biliniyor. Hayat’a değer katan isimlerden en başarılıları İstanbul BKS Sahne’de ödül alırken Hayat KırmızıTürk dergisi kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında 25. kez gerçekleştirdikleri törenle başarının önemi, kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, liyakat, medya etiği, eğitim ve Türkçe’nin önemine dikkat çekerken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade etti.

HABERLER.COM'A “YILIN EN İYİ İNTERNET HABER SİTESİ” ÖDÜLÜ

Törende Haberler.com, “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur adına Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal aldı.

Gecede ödül kazananlar şöyle:

YILIN EN İYİ İNTERNET HABER SİTESİ / HABERLER.COM / GENEL YAYIN YÖNETMENİ BEDİA TEYMUR

KÜRESEL BAŞARI ÖDÜLÜ /EN İYİ ULUSLARARASI FİLM “BUĞDAY TANESİ” / AV. SERKAN BAYRAM / AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

YILIN EN İYİ KADIN TELEVİZYON HABERCİSİ / PINAR ERGÜNER / TGRT HABER / HABERİN İÇİNDEN

YILIN EN İYİ KADIN GECE HABER SPİKERİ / NURDAN HÜSREV / HABERTÜRK TV

YILIN EN BAŞARILI DİL AKADEMİSİ / OYA DİL AKADEMİ / KURUCU OYA BECERİK

RÖPORTAJ DALINDA YILIN EN İYİ GAZETECİSİ / TUBA KALÇIK ÜSTÜNDAĞ / SABAH GAZETESİ

SPİKERLİK ONUR ÖDÜLÜ / TUNÇ ARSLANALP / CNNTÜRK

YILIN EN İYİ EKONOMİ HABER SPİKERİ / SEMA ERTEKİN / A PARA

YILIN EN BAŞARILI STOMA TERAPİSTİ / YAZAR HEMŞİRE NEZAHAT KAYA

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN TİYATRO OYUNCUSU / DİDEM AKSU / OĞLUMA KIZ MI YOK

YILIN EN İYİ KADIN GİRİŞİMCİSİ / NAZLI DEMİRKIRAN KAŞ SANATÇISI

YILIN EN İYİ MODELİ / SU AKKUYU

YILIN EN BAŞARILI KADIN EĞİTİMCİSİ/ MELİSA KELLECİOĞLU

YILIN EN İYİ RESİM SANATÇISI / FEYZA ÇAKIROĞLU

AVRUPA'NIN EN İYİ ASTROLOĞU / MİCHAELA ASTRO

YILIN ÜMİT VAAD EDEN SANATÇISI / AYŞENUR GÖK

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HABER MUHABİRİ / ASLI NÖMER AKTAŞ / HABERTÜRK TV

YILIN EN İYİ HAFTA SONU AKTÜEL TV PROGRAMI SUNUCUSU / YAPIMCI & SUNUCU EDA ÖZDEMİR GENÇDAL / DÜNYA DEĞİŞTİKÇE ÜLKE TV

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA İÇİ SABAH / DUYGU GÖKTÜRK / 24 TV

YILIN EN İYİ KADIN ROMAN YAZARI /EĞİTİMCİ SİYASET BİLİMCİ YAZAR DAMLA ASLANGİRAY

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN HABER SPİKERİ / RANA YÜKSEL / TÜRK HABER TV

YILIN EN İYİ RADYO HABER SPİKERİ / SERDA DOĞRU / RADYO 7 ANA HABER

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TELEVİZYONU / TV 360 / HANDE ERTEKİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ

YILIN EN İYİ DIŞ HABER MUHABİRİ / RABİA ASEL ATMACA / CNNTÜRK

YILIN EN İYİ KÜLTÜREL ARAŞTIRMA YAZARI / RUŞEN FİLHAK

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNTERNET HABER SİTESİ / AVRASYANIN SESİ / YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA SÖĞÜT

YILIN EN İYİ YENİ NESİL MEDYA VE YAYINCILIK YÜZÜ / ASLI ÇINAR

YILIN EN İYİ İLHAM VEREN HOCASI / GÜLCAN KOŞAR

TOPLUMSAL FAYDA VE SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ / ÇOCUĞA DEĞER KATANLAR DERNEĞİ / KURUCU DOÇ. DR. HAMİT AKÇAY

YILIN EN İYİ TARIM VE HAYVANCILIK TV PROGRAMI SUNUCUSU / ÖMER MIRÇIK

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN AŞK ŞARKISI / HOŞGELDİN / GÜL ÇETİN

YILIN EN İYİ KADIN KÜLTÜR SANAT GAZETECİSİ / FUNDA KARAYEL / SABAH GÜNAYDIN

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA İÇİ ÖĞLEN / GÜN ORTASI / GÜLDEN KALECİK DEMİRTAŞ / TGRT HABER

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ / HAFTA SONU HABER KUŞAĞI / NİLÜFER KUTLU - TV100

YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI MODERATÖRÜ / İNCİ BAKRAÇ / D SMART

YILIN EN İYİ KADIN RADYO PROGRAMCISI / ÖZLEM AKDOĞAN ( RADYOCU KARAKIZ ) / GERÇEK RADYO

YILIN EN İYİ ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOĞU / DAMLA ÖZ

YILIN EN İYİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU / ŞİRİN KALPLİLER YUVASI ANAOKULU / KURUCU ÖZLEM SAVUL

YILIN EN İYİ E - TİCARET MAĞAZASI / NE DİLERSEN O / KURUCU GÜNER MERT

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FİTNESS EĞİTMENİ / SALİH SEVEN

YILIN EN İYİ KUMAŞ KATLAMA SANATÇISI / UZMAN EĞİTMEN NAZİFE ESER

YILIN İLHAM VEREN YAŞAM KOÇU KOZMİK ENERJİ VE RUHSAL DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ / GÜLTEN ÜNAL

TÜRKİYE’Yİ EN İYİ TEMSİL EDEN SPOR İNSANI / GRANDA MASTER MUSTAFA GÜNAYDIN BİRLEŞİK DÜNYA SERRADA ESCRİMA FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

SANAT ALANINDA ULUSLARARASI BAŞARI ÖDÜLÜ / ŞERİVAN TUTUŞ

YILIN İLHAM VEREN KADIN YAZARI / HALİSE AYDOĞDU

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI / ERCAN ŞİMŞEK

YILIN EN İYİ BUTİK PASTA TASARIMCISI / ELİF YAVUZ

YILIN EN İYİ DÜĞÜN VE DAVET SALONU VİA DÜĞÜN VE DAVET SALONU KURUCU EFENDİ ÇEVİK

YILIN EN İYİ DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI / MUHAMMED KARACA / BY KARACA WEDDİNG

YILIN EN İYİ SOSYAL MEDYA DANIŞMANI / MAHMUT ENES BİLİCİ / YILDIZ EN TV SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ

YILIN EN İYİ FUTBOL PROGRAMI / ALTI ÜSTÜ FUTBOL / AHMET ARSLANER - MURAT ŞAHİN / MANŞET HABER TV & TARAFTAR HABER TV

YILIN EN İYİ KÜLTÜR & YAŞAM PROGRAMI SUNUCUSU / OZAN KIRBIYIK / İNSANLAR & MEKANLAR - TYT TÜRK TV

TÜRK DÜNYASINA KATKI VE HİZMET ÖDÜLÜ – YEŞİM ERYILMAZ

YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI YAPIMCISI / SUAT YANÇ

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YOUTUBE KANALI / DAMGA TV / GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET MERT

YILIN EN İYİ MÜZİK PROGRAMI SUNUCUSU / DİDEM TÜRKMEN / DİDEM İLE MÜZİK RÜZGARI / CEM TV

YILIN EN İYİ REKLAM AJANSI / PRİMEWORKMEDYA / KURUCU MURAD KAYADUMAN

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK HABER SPİKERİ / ERSEL HOŞKARA / BENGÜTÜRK TV

YILIN EN İYİ GÖRSEL SANATÇISI / FATOŞ ÖTENEN

YILIN EN İYİ KÜLTÜR SANAT PODCAST'İ ŞEHİR AJANDASI / GİZEM ERTÜRK

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN YAZARI / GÖKÇE MUNİS

YILIN EN İYİ SAVUNMA MUHABİRİ / ZÖHRE ALAGÖZ / İHA

Kaynak: Haberler.com