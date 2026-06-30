Anlaşma sağlandı! Metecan Birsen ezeli rakibe gidiyor

Yeni sezonda EuroLeague’de boy gösterecek olan Beşiktaş GAİN, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

METECAN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'da uzun yıllardır forma giyen Metecan Birsen ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

YILLIK 45 MİLYON TL KAZANACAK

İddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş GAİN’in bu transfer için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, 2.05 boyundaki milli forvete sezon başına 45 milyon TL ödeyeceği belirtildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

31 yaşındaki başarılı basketbolcu, kariyerinde 1 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası zaferi kazandı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague sahnesinde 24 karşılaşmada görev alan deneyimli forvet, maç başına ortalama 11.1 dakika süre alırken; 2.4 sayı ve 2.2 ribaund istatistikleri ile mücadele etti.