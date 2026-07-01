Haberler

Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı Haber Videosunu İzle
Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze'de düzenlenen NATO karşıtı protestoda, alana gelen cübbeli ve sarıklı bir kişi ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen NATO karşıtı protesto sırasında tansiyon yükseldi. Eylemin sürdüğü sırada alana gelen cübbeli ve sarıklı bir kişi ile protestocular arasında sözlü tartışma yaşandı.

GERGİNLİK KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Görüntülerde, tarafların birbirlerine tepki gösterdiği, kalabalığın çevrelerinde toplandığı ve zaman zaman itişmelerin yaşandığı görüldü. Yaşanan gerginlik nedeniyle protesto alanında kısa süreli arbede çıktı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Arbedenin büyümesini önlemek için çevrede bulunan bazı kişiler tarafları ayırmaya çalıştı. Görüntülerde, olayın ardından protestonun kaldığı yerden devam ettiği görüldü.

Olayla ilgili yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da daire başkanı intihar etti
Survivor'dan döner dönmez ilk yediği yemek ortaya çıktı

Survivor'dan döner dönmez ilk yediği şeye bakın
Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti

Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

Dehşete düşüren görüntü! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu