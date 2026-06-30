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Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı sporcusu Samet Bulut, düğününün ardından ertesi gün Siirt'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nda birinci olarak Muğla'ya büyük bir gurur yaşattı. Düğün sonrası sabah gerçekleşen yarışta Türkiye şampiyonu olan Samet, başarısını takım arkadaşlarına ve hayat arkadaşına adadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı'nın sporcusu Samet Bulut, Bursa’da gerçekleşen düğününün ardından ertesi gün Siirt’te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nda birinci olarak Muğla ya büyük gurur yaşattı. 

''DÜĞÜN SONRASI ŞAMPİYON OLDU''

Düğünün ardından sabah Siirt’e yola çıkıp burada bir de şampiyonluk elde eden Samet çifte mutluluk yaşamış oldu. 2026 TT şampiyonu olan Samet’in Türk bisikletinin önemli isimlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Genel Koordinatörü İlker Cömert, "Takımın Siirt’te kampa girmesi ile Samet’e 3 gün izin vermek istedik o sadece 1 gün izin istedi. Hatta düğün sabahı ısrarlarımıza rağmen Bursa’da 3 saatlik günlük antrenmanını da yaptı. Düğün sonrası sabah gerçekleşen yarışta Türkiye şampiyonu oldu. Bu inanılmaz bir şey. Bizler de Esma ve Samet’e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

''BİRAZ MOTİVE DE ETTİ''

Türkiye şampiyonu bisikletçi Samet Bulut, "Bisiklet diğer sporlara benzemiyor, antrenman kaçırdığınız zaman bunun sıkıntısını hemen yaşıyorsunuz. Nişan düğünümüz önceden planlanmıştı, daha sonra Türkiye Şampiyonası’nda takvim açıklanınca böyle bir çakışma oldu. Sanırım beni biraz motive de etti. Çok mutlu oldum, hem hayat arkadaşıma hem de takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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