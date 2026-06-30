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UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ceza

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ceza
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UEFA, 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro para cezası verdi.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü'ne 7 milyon Euro para cezası verildiğini resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'YE 7 MİLYON EURO CEZA

Yapılan resmi açıklamaya göre, sarı-lacivertli kulübün cezalandırılmasının temel nedeni, 2025 takvim yılına ait kadro maliyet oranını UEFA tarafından belirlenen yüzde 70 sınırının üzerinde bildirmesi olarak gösterildi. Finansal sınır aşımı sebebiyle UEFA, sarı-lacivertli kulübe yönelik bu büyük yaptırım kararını uygulamaya koydu.

VERİLEN DİĞER CEZALAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra UEFA; CFCB Birinci Dairesi, Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina ve ACF Fiorentina kulüplerine para cezası verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBabayaro:

dev ceza ?? bunu Avrupa maçları hasılatından kesecekler sadece

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Haber Yorumlarıpusat alfa:

Daha neler vardır neler de bizim nedya tırsık

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Haber YorumlarıMusty:

hadi bakalim taraftarlar pamuk eller cebe

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Haber Yorumlarıvtwwgcwymv:

sanki bilinmeyen bişeymiş gibi dev ceza diye dikkat çekmeye çalışılması çok manidar aylardır böyle bir cezanın geleceği konuşuluyordu zaten

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Haber Yorumlarıvedat cici :

başarı yok ama her sezon transferde şampiyon daha çok gelecek cezalarda vardır

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