UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ceza

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü'ne 7 milyon Euro para cezası verildiğini resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'YE 7 MİLYON EURO CEZA

Yapılan resmi açıklamaya göre, sarı-lacivertli kulübün cezalandırılmasının temel nedeni, 2025 takvim yılına ait kadro maliyet oranını UEFA tarafından belirlenen yüzde 70 sınırının üzerinde bildirmesi olarak gösterildi. Finansal sınır aşımı sebebiyle UEFA, sarı-lacivertli kulübe yönelik bu büyük yaptırım kararını uygulamaya koydu.

VERİLEN DİĞER CEZALAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra UEFA; CFCB Birinci Dairesi, Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina ve ACF Fiorentina kulüplerine para cezası verdi.