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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı
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Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

  • Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
  • Soruşturmada toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
  • Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi D.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi. 

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı. 

SEFERİHİSAR SORUŞTURMASI

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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